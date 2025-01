Die ISE 2025 wird erneut zum Treffpunkt für Fachleute aus der AV-, Digital Signage- und Unified Communications-Branche. In diesem Artikel führen wir Sie durch die Hallen und zeigen, wo Sie die wichtigsten Aussteller finden und welche Highlights Sie auf der Messe erwarten.

Mehr Platz für Collaboration und Education

Der Bereich „Unified Communication (UC) & Education Tech“ belegte bisher nur die Hälfte der Halle 2. Hier hat die ISE ausgebaut: Dieses Jahr wird in Halle 1 erweitert, wo sich unter anderem der Workplace-Lösungsanbieter Ricoh angesiedelt hat. Ansonsten stehen eine Reihe chinesischer Namen auf der Liste, in der aber auch der österreichische Luxus-TV-Hersteller C-Seed auftaucht. Wer den 200.000 Dollar teuren MicroLED-Fernseher, der sich in 60 Sekunden aus dem Boden entfaltet, in seiner Ebenholz-Variante erspähen will, kann hier einen Besuch abstatten.

Die meisten bekannten Collaboration- und Smart Home-Anbieter befinden sich nach wie vor in Halle 2: Google, Microsoft und Zoom stellen hier ihre Imperien rund um Chrome, Teams und Zoom Rooms vor. Ein bisschen Signage ist auch immer dabei – vor allem bei Google, wo unter anderem die neuesten Chromeboxen zu sehen sein werden. Der auf den Arbeitsplatz spezialisierte Digital Signage-CMS-Anbieter Appspace hat seinen Stand gegenüber von Microsoft.

Der Großteil des UC-Bereichs ist aber Hardware-dominiert, mit Herstellern wie Iiyama, Logitech und Barco. Moka Technology, die zu TPV gehören, sind im hintersten Eck der Halle zu finden, zeigen dort aber die ersten Digital Signage-Screens mit Brightsign Built-in.

Der Residential- und Smart-Home-Bereich und der Branchenverband Cedia nimmt den zweiten Teil der Halle 2 ein.

Die Main Stage der Messe

Wirklich interessant – und visuell aufregend –wird es in Halle 3: In der größten Halle der Messe sind alle bedeutenden Visual-Solution-Anbieter: Von den Allroundern Samsung, LG, PPDS (Philips) und Sharp, über die Projektor-Spezialisten Panasonic und Epson, bis hin zu wichtigen LED-Anbietern wie Absen, Unilumin und ROE. Bei Dynascan sieht man die neusten Outdoor-Display-Systeme, wie eine E-Paper-basierte 75-Zoll-Stele.

Einen der spannendsten Stände mit einem Portfolio bestehend aus den neuesten LED-Technologien, Event-Drohnen und mehr hat hier der Rental-AV-Anbieter Lang AG. Der Branchenverband Avixa hat in Halle 3 seinen „Xchange Live“-Stand, an dem fast durchgehend Expertenvorträge abgehalten werden, sowie seine Member Lounge.

Halle 4: Signage in Hülle und Fülle

Die Digital Signage-Branche zieht dieses Jahr von Halle 6 in Halle 4. Am Eingang grüßen die lila Boxen, die hinter fast 2 Millionen Digital Signage-Screens weltweit hängen: die Mediaplayer von Brightsign. Die wird der Mediaplayer-Marktführer dieses Jahr verstärkt auch in der SoC-Variante „Built-in“ präsentieren.

Die meisten Digital Signage-CMS-Anbieter, die auf die ISE kommen, stellen ebenfalls in Halle 4 aus. Mittendrin finden sich auch Spezialanbieter wie der Sensorexperte Nexmosphere, der ESL-Hersteller Solu oder Wi-Charge, Erfinder von Infrarot-Stromversorgung für Displays. Auch Outdoor-Displays-Anbieter Boldvu, ehemals ein LG-Joint-Venture, stellt hier aus.

In Halle 5 geht es weiter mit dem Bereich „Multi-Technology“, was heißt, dass Software- und Hardware-Hersteller verschiedenster Branchen ausstellen. Aus dem Digital Signage-Bereich ist das zum Beispiel die CMS-Anbieter Uniguest und Wallboard oder der LED-Anbieter Vanguard.

Wo es dröhnt und leuchtet

In Hallen 7 und 8 wird es grell und laut: Die Bereiche „Lighting & Staging“ und „Audio“ sind – von den Haupteingängen aus betrachtet – im hinteren Teil der Fira angesiedelt. Noch weiter hinten, in Halle 8.0, wird es noch einmal lauter, denn hier liegen die Audio Demo Rooms. Einen Stock darüber befindet sich die neueste Zone der ISE, die Halle 8.1, die mehrere Themenflächen vereint: Die Discovery Zone, die Robotics and Drone Area, die E-Sports-Arena und das Avixa-TV-Studio.

Start-up-Zone im Innovation Park

Im Gang zwischen den Hallen 3 bis 6 liegt der Innovation Park, wo Start-ups und Erstaussteller ihre Lösungen auf verkleinerten Ständen zeigen. Hier gibt es auch wieder eine Pitching Stage, wo an den Nachmittag vor Investoren gepitcht wird, und eine Match-Making-Area für Investoren und Start-ups.

Im Obergeschoss: Konferenz-Räume

Die meisten Konferenzen, Summits und Themen-Tracks der ISE finden im Obergeschoss der Fira statt. Den Digital Signage Summit ISE am Mittwoch, dem 5. Februar, werden wir wieder in Raum CC5 abhalten – das ist zwischen Halle 3 und Halle 5. Der Retail Track mit invidis ein Tag später wird im selben Raum stattfinden.