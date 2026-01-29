Der globale Displaymarkt befindet sich in einer spürbaren Umstrukturierung: Während etablierte Marken wie Samsung, LG, Sharp und Philips weiterhin dominieren, drängen Herausforderer in das professionelle Segment. Neben den chinesischen Großkonzernen BOE und TCL baut auch das taiwanesische Unternehmen AUO seine Präsenz mit intelligenten Display-Lösungen stetig aus. Obwohl das Unternehmen seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Panel- und Displayherstellern zählt, war es für professionelle Endverbraucher weitgehend unsichtbar.

Mit einem Umsatz von 9,04 Milliarden US-Dollar im vergangenen hat sich AUO bisher auf die Bereitstellung von Display-Technologie konzentriert – doch nun erweitert das Unternehmen seine Strategie, indem es sein Lösungsgeschäft durch Eigen- und Partnermarken sowie durch Partnerschaften mit Tier-1-Marken in verschiedenen vertikalen Märkten aufbaut.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht AUO Display Plus (ADP), die auf Verticals spezialisierte Tochtergesellschaft der Gruppe. ADP positioniert sich viel näher an den Vertriebspartnern und Endverbrauchern und bietet Komplettlösungen anstelle von einzelnen Displaykomponenten. Die Übernahme von Avocor 2024 war dabei ein entscheidender Schritt, der ADP sofort zu einem wichtigen Anbieter von interaktiven Whiteboards und großformatigen kommerziellen Displays machte.

ISE als Kickstarter

Nachdem ADP eine starke Präsenz in Nordamerika aufgebaut hat, richtet das Unternehmen nun sein Augenmerk auf die EMEA-Region. Um diese Expansion zu beschleunigen, hat das Unternehmen die erfahrenen ProAV-Spezialistis Sian Rees, ehemals TPV/Philips, als Director Product Marketing EMEA an Bord geholt. Auf der ISE 2026 wird ADP sein gesamtes Portfolio präsentieren – von LCD-Screens und Interactive Whiteboards über E-Paper-Displays und MicroLED bis zu Kiosklösungen – und damit die Breite seines professionellen Angebots unterstreichen. Der Stand wird gemeinsam mit Avocor genutzt.

Neben Hardware umfasst das Portfolio unabhängig verwaltete regionale CMS-Plattformen wie Rise Vision und Comqi in Nordamerika, Space4M in Asien sowie interne Anwendungen, APIs und Xyte für die Fernverwaltung von Geräten. Somit verfügt ADP über eine solide Software-Grundlage für Corporate- und Retail-Kunden. ADP umfasst zwar unabhängige CMS-Unternehmen in seinem Ökosystem, engagiert sich jedoch ebenso stark für die Förderung von ISV-Partnern. „Wir streben langfristige Beziehungen zu unseren Partnern an“, betont Sian Rees im invidis-Interview.

Logo-freies Design, flexible Fertigung

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das Logo-freie Design der Lösungen. Statt seine eigene Marke bei Endkunden zu bewerben, positioniert sich ADP als Partner hinter den Kulissen, der Integratoren und Unternehmen dabei unterstützt, ihre eigenen differenzierten Lösungen zu entwickeln. Damit bietet der Hersteller eine Plattform für Integratoren, ISVs und Endnutzer, um gemeinsam neue Marktchancen für Bereich Digital Signage zu erschließen.

Diese Positionierung spiegelt auch den langfristigen Ansatz von AUO in Bezug auf Partnerschaften wider. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau stabiler, zuverlässiger Beziehungen zu größeren Kunden, die Wert auf Konsistenz, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette legen. In einem geopolitisch volatilen Umfeld betont AUO sein globales Produktionsnetzwerk als strategische Stärke. Mit Fertigungsstätten in Taiwan, China und Vietnam sowie Montagekapazitäten in Europa und Mexiko strebt das Unternehmen eine diversifizierte und zuverlässige Lieferkette an – eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird, da Kunden nach Risikominderung und langfristiger Versorgungssicherheit suchen.

