Der österreichische Außenwerber Monitorwerbung platziert in Kitzbühel eine LED-Wall. Dort findet vom 12 bis 19. Juli 2026 zunächst das WTA-125-Turnier statt. Im Anschluss kommt es zu den Generali Open vom 18. bis 25. Juli.

Die LED-Fläche ist zwölf Quadratmeter groß. Sie wird direkt an der B161 installiert. Damit will Monitorwerbung das erhöhte Verkehrsaufkommen zu den Turnieren für Sichtbarkeit nutzen.

„Mit der LED-Wall an der Hauptzufahrt schaffen wir einen unübersehbaren Auftritt genau dort, wo die Aufmerksamkeit der Besucher beginnt, nämlich noch vor dem Einlass und damit ohne die visuelle Konkurrenz durch das dichte Sponsoring im Infield“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

Die temporärer Aktion ist nicht die erste von Monitorwerbung in diesem Sommer. Unter anderem installiert man auch Werbeflächen bei dem Wiener Opernsommer, den Salzburger Festspielen und dem Formel-1-Rennen in Spielberg.