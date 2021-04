Vergangene Woche sind die Digital Signage Awards anstatt wie üblich zur ISE in diesem Jahr online verliehen worden. Jetzt hat uns auch die komplette Liste der Gewinner erreicht.

Die große Hauptauszeichnung gewann der Modivo Fashion-Store im polnischen Warschau, den Integrator Nanovo mit einem faszinierenden Digital Signage-Konzept ausstattete – von Videowalls über digitale Touchpoints bis zu interaktiven Umkleidekabinen. Viele Impressionen finden sich auch in unserem invidis-Artikel zum Modivo-Store vom vergangenen Jahr. Der moderne Shop gewann mit seinem ‚phygital‘-Design auch den Digital Signage Award der Kategorie „Retail, Retail Banking & Restaurant“.

Gleich mehrfach in die engere Auswahl und aufs Treppchen schaffte es auch Necsum Trison. Der spanisch/französische Integrator gewann in der Kategorie „Public Spaces“ mit seiner digitale Kunst-Experience für das Max Center im spanischen Barakaldo. Einen weiteren Award gab es für ‚Requiem‘, eine faszinierende Lichtshow in der Catedral de Santiago in Bilbao in der Kategorie „Creative Execution (Visual Experience)“.

Die weiteren Gewinner der Digital Signage Awards 2021:

Outstanding Individual or Company of the Year

Laura Davis-Taylor, Chief Strategy Officer beim Softwareentwickler und Experten für Retail-Analytics InReality aus Atlanta

Technical Advances and Innovation (Display & other Devices)

Connectpoint mit ihrem digitalen Bus Stop

Technical Advances and Innovation (Management Software, Data Integration & AI)

Visual Art für ihr Projekt bei McDonalds

Digital Out of Home Media

Big Digital Cororation für die Genesis Experience für die Toronto Flughafenbehörde

Corporate & Workplace

ESI Design für die Gestaltung des WarnerMedia Crorporate HQ

Education & Healthcare

7thSense für die Gestaltung des D.R.E.A.M Centre

Excellence in Engineering Design (Installed Projects)

Pixel Inspiration für ihre LED-Wall am WHSmith Store am Flughafen Heathrow. Nennenswert erwähnt wurden auch Nanolumens für ihren Konferenzraum für einen New Yorker Immobilienhändler

Hotels, Resorts, Theme Parks & Attractions

Standardvision für die Inszenierung der Lobby des Damac Paramount Hotels

Museum & Historic Sites

Prendi für das Mon Repos Turtle Centre

Sports & Entertainment Venues

Pronto TV und ZetaDisplay für die Indoor Ski-Erlebniswelt SNØ in Oslo

Creative Execution (Technical Achievement)

BYAR, BANCO DAS ARTE GALERIA, P-06 ATELIER, STRIPELINE TEAMS für ihre permanente Ausstellung mit Arbeitsstücken des berühmten Architekten von Ernesto Korrodi

Creative Execution (Visualization of Dynamic, Integrated Data)

Screen Network und Pangenerator für das Symulakra in Warschau



Creative Execution (Brand Advertising & Media)

Responsive Spaces für den DC Tower – top of Austria

Weitere Infos zu den Gewinnern der Digital Signage Awards 2021 gibt es auch hier.