Der Digital Signage Summit Europe wird 2022 wieder Face-to-Face stattfinden: Vom 6. bis 7. Juli diskutiert die DS-Branche in München die zentralen Themen, die die Branche 2022 und darüber hinaus prägen werden. invidis hat daher mit dem Partner ISE vier Schwerpunkte auf die Agenda gesetzt.

Von Business Critical zur Konsolidierung

Das Hauptthema des DSS Europe 2022 ist Digital Signage – Business Critical. Professionelle visuelle Lösungen wie Displays, LED und Projektoren übernehmen zunehmend geschäftskritische Aufgaben. Ob in Flughäfen, in der Systemgastronomie oder im Produktionsumfeld – das Anzeigen und die Interaktion mit geschäftskritischen Informationen ist unersetzlich geworden. Wenn die Touchpoints ausfallen, müssen Terminals und Restaurants schließen oder die Produktion angehalten werden.

Ein weiteres Thema sind Konzepte und Content-Kreationen für die reale Welt und das Metaverse. Ob man es Hologramme, Teleportation oder 3D-Content nennt – auf der ISE in Barcelona waren viele Technologien zu erleben. Wir zeigen, wie faszinierende, immersive und erfolgreiche Konzepte entwickelt werden. Dazu zählen insbesondere auch neue datengetriebene sowie programmatische Konzepte.

Das Topthema von 2021 dominiert auch 2022 die Branche: Green Signage. Mehr als die Hälfte der großen paneuropäischen Ausschreibungen in den vergangenen 12 Monaten schreiben besonders nachhaltige Digital Signage-Lösungen vor. Die Reduzierung des Energieverbrauchs hat höchste Priorität, aber auch längere Nutzungszeiten und ein Recycling am Ende des Lebenszyklus.

Der vierte Themenblock sind spezielle Digital Signage-Branchentrends. So thematisiert die diesjährige DSS Europe den Trend zur „neuen Einfachheit“: integrierte Mediaplayer, IT-Security oder skalierbare Cloudlösungen. Aber auch wie die Konsolidierung der Branche den Markt verändert und welche Rolle neue Anbieter haben.

Start-ups und Showcases

Zusätzlich ermöglichen wir Start-ups erstmals die Möglichkeit, auf der DSS zu präsentieren. Dazu bietet die DSS eine Innovation-Stage speziell für Retail-Tech-, Ad-Tech- und Prop-Tech-Start-ups. Die ISE und invidis fördern mit der Start-up-Initiative neue innovative Anbieter.

Zusätzlich haben sich invidis und die ISE zum Ziel gesetzt, unabhängig von Ausstellern wichtige Themen und Technologien in herstellerneutralen Showcases zu präsentieren. Auf vergangenen DSS Konferenzen präsentierte man beispielsweise Highbrightness-Display Vergleichstests unter realen Bedingungen.

In diesem Jahr präsentiert der DSS Europe zwei Showcases – ein IoT-Sensor und ein SoC-Showcase. Hier arbeitet der DSS Europe mit Experten von SignageOS und 99Sensors zusammen.

Im IoT-Showcase werden verschiedene Sensor-Technologien unterschiedlicher Anbieter präsentiert. Im Vordergrund stehen die jeweiligen Technologien sowie Vor- und Nachteile für spezifische Digital Signage Use-Cases. Ob videobasierte, Radar-, sowie Infrarot-Sensoren oder Tracker für Wifi und Bluetooth: Für Retail und andere Digital Signage-Projekte stehen viele Sensoren zur Verfügung. Der Showcase zeigt anbieterunabhängig, welcher Sensor für welchen Use-Case am besten geeignet ist.

System on a Chip (SoC) ist zum Standard bei professionellen Displays geworden. Ob Tizen, WebOS oder Android – die integrierten Computer haben in den vergangenen Jahren messbar an Performance zugelegt. Separate Mediaplayer sind bei vielen Einsatzszenarien nicht mehr unbedingt notwendig. Der DSS Europe zeigt in einem Labor, wie leistungsstark SoC-Plattformen sind, vergleicht mit unabhängigen Benchmarks und demonstriert, wie sich SoC-Plattformen in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben.

Mehr Informationen zur Konferenz finden sich auf der Website des DSS Europe. Die Registrierung für das Digital Signage-Event des Sommers wird in Kürze möglich sein.