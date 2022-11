Die neu gestartete Digital Signage Experience (DSE) in Las Vegas hat ihre Premiere vom 17. bis 19. November hinter sich gebracht. Das beinhaltete auch die Dizzies, die Digital Signage Experience Awards 2022. Der Organisator Questex gab die Gewinner in Las Vegas im Rahmen einer Preisverleihung bekannt.

Die Dizzies wurden in verschiedenen Kategorien vergeben. David Drain, DSE Director of Event Programs, kommentiert: „Unsere Branche entwickelt sich ständig weiter und wir waren beeindruckt von den neuesten und besten digitalen und interaktiven Displays, die für unser Preisverleihungsprogramm eingereicht wurden. Wir freuen uns sehr, die unglaubliche Arbeit dieser Unternehmen zu würdigen. Wir gratulieren den Gewinnern zu ihren Leistungen und danken unserer geschätzten Jury.“

Die Preisträger der Dizzie Awards 2022

Kategorie: Corporate Environments

Projekt: Verizon at The Hub on Causeway

Preisträger: NBBJ | ESI Design

Kategorie: DooH

Projekt: Green City Solutions City Breeze

Preisträger: Brightsign

Kategorie: Educational Environments

Projekt: Native New York

Preisträger: C&G Partners

Kategorie: Entertainment & Recreation

Projekt: Carnival’s Mardi Gras Cruise Moving Screens

Preisträger: DetaiLED

Kategorie: Experiential Design & Planning

Projekt: The Orbit Retail Experience

Preisträger: SNA Displays

Kategorie: Healthcare Environments

Projekt: The Sick Kids Peter Gilgan Centre for Research and Learning Donor Wall & Interactive Experience

Preisträger: Envision

Kategorie: Hospitality

Projekt: Resorts World Las Vegas

Preisträger: Moment Factory

Kategorie: Public Spaces

Projekt: AT&T Discovery District

Preisträger: Moment Factory and SNA Displays

Kategorie: Restaurants

Projekt: Data-Driven Menu-Board Design Transformation for Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers

Preisträger: Creative Realities

Kategorie: Retail Environments

Projekt: Canada Goose Global Footwear Experience

Preisträger: i-Gotcha Media

Kategorie: Transportation

Projekt: Hurtigruten MS Fridtjof Nansen and MS Roald Amundsen

Preisträger: Zeta Display

Kategorie: Venues

Projekt: Worre Studios Las Vegas

Preisträger: Advanced LED Displays

Als Digital Signage Experience of the Year beziehungsweise Digital Signage Content of the Year wurden der AT&T Discovery District sowie Resorts World Las Vegas ausgezeichnet.