„Nachhaltigkeit ist noch ein Modewort“, lässt Theresa Kirchweger, Sustainability-Managerin von Umdasch, in der Panel-Diskussion in den Raum fallen. Green Signage müsse endlich geschäftskritisch werden. Christof Böhm auf, Senior Vice President Engineering bei Sharp/NEC, und Philipp Gude, CSO von Gude Systems, stimmen ihr zu.

Was die drei mit Florian Rotberg im Panel „Repair, Reuse, Refurbish – Reinventing the Hardware Lifecycle“ auf dem DSSE 2022 in München diskutierten, wird im Zuge der sich zuspitzenden Energieknappheit immer relevanter. Den Input, den die Branche so dringend braucht, liefert jetzt die Live-Aufnahme. Auf dem Youtube-Channel invidisXworld ist sie in voller Länge zu sehen.

Auch alle weiteren Präsentationen und Podiumsdiskussionen des DSSE 2022 in München werden die kommenden Wochen und Tage auf Youtube zu sehen sein.