Der niederländische Integrator First Impression veranstaltete Ende dieses Jahres das House of Retail. Rund 100 Retail-Fachleute kamen in die Zentrale nach Tilburg, unter anderem um sich neue visuellen Technologien anzusehen. Ein großes Thema war, wie man das Bedürfnis der Kunden nach Interaktivität bedienen kann. Nike und Lego sind Marken, die das vormachen.

Die Gastgeber führten das Fachpublikum durch ein AV-Erlebniszentrum auf 1000 Quadratmetern. Danach traten die drei Speaker auf die Bühne:

Andy Haywood, Head of Global Sales bei Samsung

Sabine Krieg, Professorin für Handelsstrategie und -kommunikation an der Universität Düsseldorf und Beraterin für Marken wie Dior,

Joris Verhaak, Direktor für Strategie, Medien und Innovation der Marketingberatung Fama Volat

Andy Haywood fokussierte das Thema Retailtainment. Als Beispiel nannte er die Lego-Stores, wie nach New York auch einer in München öffnete. Die Stores seien hyper-interaktiv mit digitalen Installationen. Was Eltern und Kinder zum Lächeln bringt, kurbelt den Umsatz an, sagt er.

Retail als Partner der Städte

Sabine Krieg erzählte über die Geschichte des Retail: Erst seit den neunziger Jahren sei das Einkaufen Teil des städtischen Lebens. In den Nullerjahren entstanden Hybrid-Erlebnisse wie in Einkaufszentren – eine Verbindung aus Einzelhandel, Essen und Unterhaltung. Jetzt sieht Sabine Krieg einen zunehmenden Bedarf an sozialem Einzelhandel: Geschäfte, die vollständig in die Nachbarschaft und Arbeitsumgebung integriert sind.

Wie Nike das Metaverse in die Stores bringt

Die viel gefeierten Nike-Stores waren das Thema von Joris Verhaak. Die Marke hat damit begonnen, Teile ihres Metaversums Nikeland in ihre physischen Läden einzubauen. Kunden können dort bereits mit ihrem persönlichen Avatar interagieren. Nike schaffe es damit, eine Verbindung – sogar eine Freundschaft – mit den Verbrauchern aufzubauen. Immer wieder bringt die Marke ein neues Retail-Konzept in die Städte: Nike Style eröffnete im Juli 2022 in Seoul. Nike Rise und die Nike Houses of Innovation sind in Metropolen weltweit zuhause.

First Impression will das House of Retail auch zukünftig aufrecht erhalten. Mit der Veranstaltung will der Integrator den Retailern eine Plattform geben, um von Fachleuten zu lernen. Die nächste Ausgabe könnte 2023 folgen.