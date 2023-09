August ist, vor allem in Süddeutschland, Ferienzeit. Doch dank geschickter Urlaubsplanung hatte invidis den gesamten Monat den News-Desk besetzt. Und das war gut, denn sonst hätten wir viele interessante Stories verpasst. Gerade die IFA 2023, die morgen ihren letzten Tag hat, brachte viele Material in unser Redaktionspostfach. Doch auch andere lesenswerte Stories haben wir veröffentlicht. Falls Sie ebenfalls im Urlaub waren, können Sie die wichtigsten hier nachlesen.

1. Displays für Münchens U-Bahn

Ja was fährt denn da? München bekommt neue S-Bahnen. Und jede Menge Digital Signage-Schmankerl obendrauf. Die neuen Züge, die Siemens nun vorgestellt hat, sind mit Screens und LEDs aller Art ausgestattet – auch für DooH.

2. Die IFA 2023 in Berlin

Die IFA, auch dieses Jahr in Berlin, ist eine Messe für Unterhaltungselektronik. Doch oft finden technologische Innovationen ihren Weg über B2C-Produkte in die B2B-Portfolios. Viele wollten sich daher schon vorher informieren, was auf dem Messegelände zu sehen ist. Unser Vorbericht mit Überblick zu allen Produktmeldungen gab dazu die ideale Gelegenheit.

3. Programmatic DooH nach Musterrezept

Die Frühlings-Kampagne von Hexal war ein schönes Beispiel für datengetriggertes DooH: Der Pollenflugindex beeinflusste das Visual und dessen Ausspielung. Zudem wurden die passenden Locations gewählt: Screens in Nachbarschaft von Apotheken.

4. Ströer: DooH wächst weiter

Die Entwicklung des größten deutschen Außenwerbers zeigt weiter nach oben: Im ersten Halbjahr konnte Ströer vor allem mit DooH punkten, das um 24 Prozent zulegte. Damit schwimmt der Außenwerber weiter gegen den Trend des insgesamt schwächelnden Werbemarkts. Doch es gibt auch Herausforderungen, wie CEO Udo Müller in einem Analysten-Call darlegte.

5. Interview mit Magdalena Pusch, Framen

Im Rahmen der Framen-Roadshow setzte sich invidis-Redakteurin Antonia Hamberger mit Magdalena Pusch, Mitgründerin und CMO von Framen, für ein Interview zusammen. Dabei versprach sie, dass es in der zweiten Jahreshälfte noch einiges von Framen zu hören gebe.

6. Microsoft: DooH und Connected TV verbunden

Microsoft Advertising bietet auf seiner SSP nun die neue Inventory-Kategorie CTV Out of Home an, die eine gemeinsame Vermarktung von DooH und Consumer-TV-Werbung ermöglichen soll.

7. Führungswechsel bei Nordland/Zeta Deutschland

Der paneuropäische Digital Signage-Integrator Zeta Display hat für seine Deutschland-Tochter mit Stefan Hoffmann einen neuen Geschäftsführer. Damit geht eine Ära zu Ende, gleichzeitig wird eine neue eingeleitet.

8. Wie viel Energie spart ein E-Paper?

Spätestens seit der Vorstellung des Philips Tableaux ist das E-Paper ein greifbares Thema für konventionelles Digital Signage. Doch bei den Energievergleichen sollte man prüfen, welche Annahmen für den Vergleich vorausgesetzt werden.

9. CMS für THC

Eröffnet die Teillegalisierung von Cannabis neue Geschäftsmöglichkeiten für Digital Signage? Schaut man in die USA, kann man die Frage mit „Ja, irgendwann“ beantworten. Über einen Vertikalmarkt, der bei uns so noch nicht existiert.

Außer Konkurrenz: das invidis Jahrbuch 2023

Es ist keine Meldung, und es ist seit Juli verfügbar. Doch auch im August wurde unser invidis Jahrbuch 2023 fleißig heruntergeladen – sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache. Nach einer einmaligen Registrierung für den invidis Newsletter steht Ihnen „die Bibel der Digital Signage-Branche“ kostenlos zur Verfügung. Nutzen Sie das einmalige Kompendium und laden Sie sich das PDF herunter.