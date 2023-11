1. Das kostet ein Tag Werbung auf der Sphere

Seit Monaten leuchtet das größte kugelförmige Bauwerk der Welt schon von außen – Ende September war dann auch das Innere erstmals zu betreten. Ein paar Tage nach der offiziellen Eröffnung mit einem Live-Act von U2, wurden die DooH-Preise für die LED-Fassade geleakt.

2. Die neueste Immersion im Outernet London

„The Butterfly Trail“ führt Besucher im LED-Distrikt Outernet durch die botanische Werkstatt des Entdeckers Peter Pelgrin in sein Gewächshaus, das von farbenfrohen Schmetterlingen bewohnt wird. Der Clou: Mit ihrem Smartphone können die Besucher Animationen in Echtzeit auslösen und Augmented-Reality-Schmetterlinge freisetzen.

3. „Zwischen sprachlos und atemberaubend“: Die Sphere-Premiere

Ein audiovisuelles Erlebnis, das seinesgleichen sucht: Für invidis war Raphael Gmuer von Imaculix dabei, als U2 die gigantische Sphere in Las Vegas eröffnete. Die ersten Impressionen gibt es hier:

4. Beständigkeit und Veränderung am Display-Markt

Samsung, LG und PPDS dominieren seit Jahren den Visual-Solutions-Markt – doch andere Player schließen auf. Seitdem Fine-Pitch-LED und Large Format Displays in mehr Umgebungen eingesetzt werden, gewinnen Second-Tier-Player wie Sony oder Vestel Marktanteile.

5. Die Top-Player im DACH-Markt 2023

Die wichtigste Entwicklung im DACH-Markt war dieses Jahr die Übernahme von K-Businesscom (ehemals Kapsch Businesscom) durch Cancom. 1,8 Millarden Euro Umsatz macht die vergrößerte Cancom-Gruppe dadurch. Ansonsten gab es wenig Übernahmen – erst in der zweiten Jahreshälfte nimmt der M&A-Markt Fahrt auf.

6. Vertiseit trennt sich von MultiQ Dänemark

Die Vertiseit-Gruppe passt ihre Organisation seit Anfang des Jahres an die schwächelnde Marktnachfrage im Digital Signage-Markt an, reduziert die Kostenbasis und zentralisiert die Backoffice-Aktivitäten am Hauptsitz in Varberg, Schweden.

7. DooH schließt die Lücken von TV-Werbung

Wall hatte die Buchungsoption „TV Boost DooH“ bereits im Sommer eingeführt. Jetzt bietet auch Ströer DooH-Targeting auf Basis von TV-Kampagnen-Daten.

8. Die nächste Generation des Mini-PCs ist da

Das Unternehmen, das hinter der langjährigen Serie von Mikro-PCs der Raspberry Pi-Reihe steht, hat die Einführung der fünften Generation der Geräte an – mit zahlreichen Updates.

9. Franck Racapé geht nach 12 Jahren

Im Oktober gab der langjährige PPDS-Manager Franck Racapé bekannt, das Unternehmen zu verlassen. Er hat die vergangenen Jahre bei PPDS geprägt und den Visual-Solutions-Anbieter als dritte Kraft hinter Samsung und LG etabliert. Wer ihm nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

10. Anders Olin ist neuer Zetadisplay-CEO

Noch ein Managementwechsel: Per Mandorf legt das Amt als CEO beim schwedischen Integrator Zetadisplay nieder. Der branchenfremde Anders Olin wird sein Nachfolger.