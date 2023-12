Rocket League ist ein Gaming-Hit der besonderen Sorte: Rennautos, die überdimensionierte Bälle mithilfe ihres Raketenantriebs in Tore befördern. Kling für den Unkundigen gewöhnungsbedürftig, doch zahlreiche Gamer aus der ganzen Welt treten täglich in Matches und Turnieren gegeneinander an.

Samsung nutzte die Popularität des Spiels, um für seinen Gaming Hub Werbung zu machen. In Zusammenarbeit mit Cheil wurde die Samsung Gaming Hub Challenge feat. Rocket League entwickelt, die am ikonischen DooH-Standort der Londoner Piccadilly Lights mit einer besonderen Kampagne aufwartete. Zum ersten Mal wurde ein Livestream in Echtzeit und in der Forced-Perspective-Ansicht gerendert, inklusive Interaktionen von Passanten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Im von der Kreativagentur Cylndr produzierten 15-minütigen Spiel kämpften die Influencer Apparently Jxck und Vatira5 um den Titel des Samsung Gaming Hub Champion. Für die Piccadilly Lights-Show entwarfen Ocean Labs und Ocean Studio eine 3D-Animation eines Samsung Smart TV, die das Spiel so darstellte, als würden die OoH-Zuschauer es auf ihrem eigenen Fernseher sehen.

Die live gerenderte Deepscreen-Szene von Ocean lief über Ocean Vivus, ein voll integriertes, speziell entwickeltes Hardware- und Softwaresystem, das die Unreal-Gaming-Engine enthält. Die Zuschauer am Piccadilly Circus konnten ihre Reaktionen auf den großen Screen senden, indem sie mit ihren Mobiltelefonen einen QR-Code scannten, um eine Microsite aufzurufen und eine Emoji-Reaktion auszuwählen.

Samsung ist ein langjähriger Werbepartner der Piccadilly Lights, die von Ocean Outdoor im Auftrag von Landsec betrieben werden.