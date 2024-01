Die Zeit der Rückblicke ist vorbei. Das Jahr 2024 ist in vollem Schwung, und alle schauen nach vorne. Dennoch präsentieren wir – aufgrund von CES 2024 und dem einen oder anderen Urlaub zwischen den Jahren mit deutlicher Verspätung – die beliebtesten Posts auf invidis aus dem Dezember 2023. Also lehnen Sie sich ein letztes Mal zurück, um dem vergangenen Jahr noch einmal Ehre zu erweisen:

1 .Vielfältige Spotify-Kampagne

Und doch wieder ein Jahresrückblick: Mit seiner großen Kampagne für Spotify Wrapped, die unter anderem Fake-Billboards umfasst, schaffte es der Audio-Riese auf Platz 1 der beliebtesten invidis-Artikel.

2. Stelly und Kern verabschieden sich

Mit Andreas Stelly und Lutz Kern haben die beiden Gründer und Namensgeber den Distributor Kern & Stelly verlassen. Dieser wird aber weiter unter dem Dach der Midwich Group aktiv sein – unter anderem mit der Prodytel-Übernahme, die im invidis Digest des Novembers vertreten war.

3. Das Green Signage Handbook

Wir freuen uns sehr, dass unsere Eigenpublikation soviel Aufmerksamkeit der invidis-Leser bekommen hat. Denn unser brandneues Green Signage Handbook ist eine wertvolle Ressource für alle, die ihre Digital Signage-Netzwerke nachhaltiger gestalten wollen. Laden Sie sich das Green Signage Handbook kostenlos in unserer Download-Sektion herunter.

4. Jahreskommentar von Tizian Hosch

Die invidis Jahreskommentare erfreuen sich auch in dieser Saison großer Beliebtheit. Einer davon hat es sogar in diese Ranking geschafft: von Tizian Hosch, Head of Programmatic bei Außenwerber Hygh.

5. Die Litfaßsäule 4.0

Die Meldung zur Hightech-Litfaßsäule von Ströer und der TU Darmstadt wurde zwar offiziell am 30. November veröffentlicht, hat aber im Dezember dennoch genug Aufmerksamkeit geschaffen, um in die Top 10 zu kommen.

6. Cyberangriff auf Heinekingmedia

IT-Security wird immer wichtiger. Das zeigte auch ein Bericht von Inside IT über einen Hackerangriff auf den Integrator Heinekingmedia – beziehungsweise auf dessen Rechenzentrumsanbieter.

7. Weihnachtsshow von Dior

Eine Weihnachtsgeschichte darf in den Top 10 des Dezembers nicht fehlen: Die Fassadenshow von Dior an der Saks Fifth Avenue brachte Christmas Glamour nach New York.

8. China späht Südkoreas Displays aus

Eine spannende Geschichte über Wirtschaftsspionage in der Display-Industrie deckte die Financial Times auf. Die Geschichte beweist, dass auch bestimmte Branchen nicht von der Weltpolitik ausgenommen sind.

9. Green Summit für Digital Signage-Leader

Um den Launch des Green Signage Handbooks gebührend zu repräsentieren, lud invidis in Zusammenarbeit mit Google wichtige Digital Signage-Größen nach München ein, um mit ihnen über die die Zukunft von nachhaltigem Signage zu sprechen.

10. Mediaplayer Chromebox Micro von Lenovo

Ein neuer Mediaplayer: Lenovo setzt auf Google Chrome OS und entwickelte eine Art SoC-Killer. Der Media Player der neusten Generation ist so groß wie eine Powerbank: ultradünn, kompakt und erschwinglich.

