Berlin, Köln und Düsseldorf: Viele der invidis-Highlights im September haben mit den Reisen der Redaktion zu tun. Antonia Hamberger war in Berlin, um die Ifa zu besuchen und Hygh sowie Framen zu sprechen. Florian Rotberg war auf der IDOOH-Konferenz präsent, auf der auch die DooH Creative Challenge zelebriert wurde, und Balthasar Mayer besuchte die Dmexco in Köln, in dessen Vorfeld er ein Interview mit der neuen Dmexco-Gastgeberin Verena Gründel führte.

1. Die Ifa und invidis

Die Ifa-Messe konzentriert sich auf B2C – doch Trends und Technologien für B2B sind hier ebenfalls zu entdecken. Daher fand unsere Ifa-Berichterstattung auf invidis großen Anklang. Als Höhepunkt reiste unsere Redakteurin Antonia Hamberger nach Berlin, um die Technologien und Entwicklungen live mitzubekommen.

2. Hygh im Exklusiv-Interview

Mit der Zugreise nach Berlin ließ es sich Antonia Hamberger nicht nehmen, weitere Termine wahrzunehmen, und besuchte das DooH-Unternehmen Hygh. Mit Geschäftsführer Fritz Frey sprach sie über die neueste Expansion und die Rolle von Programmatic.

3. Die DCC 2024

Die DooH Creative Challenge, die vom IDOOH organisiert wird und im Zuge der Düsseldorf-Konferenz verliehen wurde, versammelte wieder kreative Ideen und technisch herausfordernde Umsetzungen in der Digital-out-of-Home-Welt

4. Über-Eck-Screen in Berlin

Hygh die Zweite: Nicht nur mit einem Interview, auch mit einem neuen Prestige-Objekt ist das DooH-Unternehmen in den invidis Top 10 des Septembers vertreten. Im Center am Potsdamer Platz, dem ehemaligen Sony Center, wird eine 257 Quadratmeter große LED-Wand über Eck entstehen, und Hygh wird sie vermarkten.

5. Zetadisplay wächst stark

Der europäische Digital Signage-Player Zetadisplay kann auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 zurückblicken: In Q2 wuchs das Unternehmen sogar um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

6. Framen im Portrait

Berlin die Dritte: Antonia Hamberger besuchte neben Ifa und Hygh noch ein weiteres DooH-Unternehmen: Mit Storytelling und dem Hund Ferdinand in einer Hauptrolle berichtet sie über die erstaunliche Entwicklung von Framen – das nach der Aufspaltung des Springer-Konzerns beim Familienunternehmen Axel Springer bleibt.

7. BND gewinnt Best 18/1 Award

Terroristen- und Personalsuche auf demselben Plakat: Mit einer frechen, für Geheimdienste eher untypischen Kampagne konnte der BND den diesjährigen Best 18/1 Award für die kreativste Außenwerbung erringen.

8. Ikea-Kampagne erschafft OoH-Plakate

Vom Ikea-Kunden zum Netzwerkbetreiber: Mit einem Marketing-Coup macht das Möbelunternehmen in Schweden dank gratis verteilter Rollos das Kundenschaufenster zur OoH-Fläche.

9. Interview mit Verena Gründel

Die diesjährige Dmexco bot unter anderem die Bühne für den viel gelobten DooH Summit 2024. Da passte es gut, dass die neue Dmexco-Führungskraft Verena Gründel eine gemeinsame Digital Signage-Vergangenheit mit Chefredakteuer Balthasar Mayer teilt.

10. E-Paper-Display mit Design

E-Paper-Displays erfreuen sich seit dem vergangenen Jahr immer größerer Beliebtheit, mehr und mehr Hersteller nehmen sie ins Portfolio. Nun kümmern sich Anbieter wie Sharp/NEC auch um ein stylishes Aussehen.