Anzeige
Mariä Himmelfahrt

Himmlisches Signage

Ein AI-erzeugter Jesus, LEDs auf dem Petersplatz, die Kirche als immersiver Ort: Zu Mariä Himmelfahrt eine etwas andere invidis-Berichterstattung.
von
Enlightenment in der Markuskirche (Foto: invidis)
Enlightenment in der Markuskirche (Foto: invidis)

Es ist Freitag, der 15. August 2025. Und es ist Mariä Himmelfahrt. Und obwohl sie eine internationale Perspektive pflegt, hat sie invidis-Redaktion dank ihrer bayerischen Wurzeln und ihres Sitzes in München einen freien Tag.

Doch sind wir uns bewusst, dass im Großteil Deutschlands heute gearbeitet wird und dass auch invidis-Informationen erwartet werden. Um sowohl dem Feiertäglichen als auch dem Werktäglichen gerecht zu werden, haben wir einen Spezial-Newsletter zusammengestellt, der kirchliche und himmlische Projekte der jüngsten Zeit vereint. Von der Digitalisierung eines Gotteshauses bis zu einem AI-generierten Jesus: die Projekte sind so vielfältig wie die gesamte Digital Signage-Branche.

Ab Montag steht die invidis Redaktion wieder bereit, um Sie mit den wichtigsten Nachrichten aus der Digital Signage- und DooH-Branche zu versorgen.

LED für Petersplatz, Vatikan: Samsung meets Papst

Peterskapelle Luzern: KI-Jesus als spiritueller Chatbot

München: Immersive Show in Sankt Markus

ProAV in der Kirche: Größte DV-LED von PPDS in Nordamerika

Friedhof Wayfinding: Digital Signage weist den Weg zum Grab

Signage Sunday: Screens für Papst-Security

Nordirland: Kramer-AV modernisiert Kirchenbesuch