BER Airport Was lange währt wird endlich gut

Fliegen ist in Zeiten von Corona und bundesweiten Lockdown kein Spaß uns auf den Weg gemacht das neue Tor zur Bundeshauptstadt zu erkunden. Und der erste Eindruck ist besser als erwartet.

Einen ersten Überblick gibt es heute mit einer kurzen Fotoreise und zwei Artikel zum Travel Retail Store und den aktuellen Digital Signage Konzepten der Autovermieter. Am Dienstag folgt ein Überblick über DooH am BER und das aktuelle FIDS-System. Und zu guter Letzt berichten wir am Mittwoch über die neuen Check-in Kiosk Systeme von Materna und Pyramid Computer.