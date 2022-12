Fußball-WM, Singles‘ Day und Quartalszahlen: Im November standen Ereignisse an, die auch die Berichterstattung auf invidis beeinflussten. Was unvorhersehbar war: das plötzliche Interesse an Weltraumwerbung. Die invidis Top-10-Beiträge im November 2022:

1. Ads in Space

Anfang November ging ein Aufschrei durch das Netz: Würde bald der Himmel mit Lichtwerbung im Orbit verschandelt werden. Würde OoH in Space die letzte Bastion der Natur, das Sternenzelt, erstürmen? Der Anlass: ein wissenschaftlicher Artikel, der sich mit dem Thema befasste. Wir von invidis haben recherchiert und ihn eingeordnet. Fazit: Weltraumwerbung ist noch nicht realistisch, aber spannend – weswegen der Beitrag in unserem Ranking ganz oben Platz nahm.

2. Grenzen des E-Commerce

Jahr für Jahr meldete der Onlineriese Alibaba beim Singles‘ Day, dem östlichen Pendant zum Black Friday, neue Rekordzahlen. Dieses Jahr war das Ergebnis beeindruckend, es gab aber zum ersten Mal seit langem keine neuen Rekorde. Das zeigt: Der Onlinehandelt hat Grenzen – und dem physischen Retail bieten sich eventuell neue Chancen.

3. MR-Studio für WM

Dass bei der diesjährigen Fußball-WM in Katar moderne Medientechnik zum Einsatz kommen würde, stand außer Frage. Doch auch in Deutschland hinterließ die Weltmeisterschaft Digital Signage-Spuren – zum Beispiel in Ismaning, wo Plazamedia ein Mixed-Reality-Studium aufbaute.

4. Droht 8K-Verbot?

Nach der Energieeinsparverordnung verunsichern nun die Regeln zum neuen EU-Energielabel die Branche. In der derzeitigen Auslegung könnten sogar 8K-Displays und MicroLEDs von einem Verbot betroffen sein.

5. Quartalszahlen von Ströer

Trotz eines allgemeinen Wachstumseinbruchs durch die Krise hält sich OoH-Branchenriese Ströer erstaunlich gut. Das zeigten die Zahlen zum dritten Quartal. Der Wachstumstreiber: wieder einmal DooH.

6. invidis in Korea

Die Reiseberichterstattung der etwas anderen Art: invidis-Gründer und CEO Florian Rotberg war in Südkorea unterwegs – und berichtete in zahlreichen Beiträgen von spektakulären und exotischen Digital Signage-Installationen. Unter anderem brachte er Fotos von Forced-Perspective-Kampagnen deutscher Autobauer mit.

7. Wow Concept Store, Madrid

Der Wow Concept Store in Madrid ist die Blaupause für einen Multibrand-Store der Zukunft. Markus Deserno von invidis impact hat sich den Store mit dem Wow-Faktor vor Ort angesehen.

8. Rewe Pick&Go in Berlin

Im Sommer begann die Umrüstung, nun wurde im November offiziell der automatisierte Rewe Pick&Go in Berlin eröffnet. Mit dabei war als Technologiepartner wieder einmal das israelische Tech-Unternehmen Trigo.

9. Hygh wird programmatisch

Programmatic DooH schreitet unaufhaltsam voran. Nun ist auch eines der aufstrebenden deutschen DooH-Unternehmen dabei: Mit der SSP1 ist das Portfolio von Hygh nun programmatisch angeschlossen. Dazu führte invidis auch ein Interview mit den beiden Hygh-Gründern.

10. LED bei der DB

Die Deutsche Bahn rüstet bei den großen Anzeigetafeln auf LED um. invidis konnte am Kölner Hauptbahnhof die alte neben der neuen Technologie sehen. das Fazit: Höherer Kontrast sorgt für bessere Lesbarkeit.