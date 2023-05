Die beliebtesten invidis-Artikel im April 2023 drehen sich um Außenwerbung: von einem drohenden DooH-Verbot über die Plakadiva-Verleihung bis zum Dauerbrenner Retail Media – der durch Unternehmen wie Lidl gerade die nächste Stufe zündet.

1. Sony wird Gesellschafter von Raspberry Pi

Dass der Sony-Konzern bei Raspberry Pi einsteigt, hat auf den ersten Blick wenig mit Digital Signage zu tun. Doch ist die Investition durchaus auch für unsere Branche spannend – auch weil es um das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz geht. Raspberry Pi hat sich in den vergangenen Jahren von einer reinen Bastelcomputer-Plattform zu einem ernstzunehmenden B2B-Anbieter entwickelt. Eine Verbindung von zwei großen Namen – auch für Digital Signage.

2. Die Plakadiva-Awards 2023

Auch invidis durfte Gast am Gala-Abend der Plakadiva am 18. April in München sein. Somit konnten wir alle Informationen, die wir zu den besten OoH-Kampagnen bekamen, gleich in einen Artikel umsetzen. Und der war mit großen Namen gespickt: Zu den Gewinnern zählen Marken wie Ikea, das ZDF, Martini und Burger King – mitsamt ihren Agenturen. Zusätzlich gab es noch eine spannende Keynote von Sascha Lobo, die über den OoH-Tellerrand hinausblicken ließ.

3. Kooperation zwischen Schwarz-Gruppe und Group-M

Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass Retail Media boomt. Doch gerade in Deutschland, wo die Vermarktung noch schleppend verläuft, lässt es aufhorchen, wenn die großen Marken auf den Retail-Media-Zug aufspringen. So geschehen, als die Schwarz-Gruppe ankündigte, für Lidl und Kaufland eine strategische Partnerschaft mit Group-M einzugehen.

4. Ströer investiert in Green Signage-LED

Nachhaltige Digital Signage- und DooH-Lösungen sind aufgrund der Energiekrise gefragt wie nie. So wurde eine Randnotiz im Ströer-Nachhaltigkeitsbericht zur wichtigen Meldung: Ströer will in eine neue Generation von DooH-LED investieren, die energieeffizienter ist und auf Faktoren wie Lebensdauer und Recycling Rücksicht nimmt.

5. Visual Art: Interview mit Maike Frölich

Der schwedische Integrator Visual Art ist einer der aufstrebenden Player in Europa. Auch in Deutschland ist das Unternehmen vertreten. Wir haben mit Maike Frölich, Country Manager Germany, über die Expansionsstrategie von Visual Art und die Wichtigkeit von Teamwork gesprochen.

6. Innovaze übernimmt Amptown

Das Thema hat auch im April die Gemüter der Branche bewegt. Nach vielen Unklarheiten über die Zukunft des insolventen Traditionsunternehmens Amptown System Germany gibt es jetzt Gewissheit: Die neu gegründete Innovaze Media unter Malte Polli-Holstein und Otto Schildknecht hat die Assets von Amptown übernommen, 70 Arbeitsplätze von ursprünglich 120 wurden erhalten.

7. DooH-Beflaggung für den König

Ein Königsbesuch war den invidis-Lesern einige Klicks wert: Als Charles im April Deutschland besuchte, half DooH dabei, die Straßen mit dem Union Jack zu beflaggen. Mal sehen, welche Digital Signage-Schmankerl es zur Krönung von König Charles in ein paar Tagen gibt.

8. Cancom übernimmt K-Businesscom

Der M&A-Paukenschlag im Q1 2023 kam von Cancom: Der IT- und Digital Signage-Integrator übernahm den österreichischen Mitbewerber K-Businesscom, ehemals Kapsch. Dadurch entsteht ein neuer Super-Player für den DACH-Markt.

9. Excom und Lidl Schweiz starten Retail Media

Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz startet Lidl mit Retail Media. In Zusammenarbeit mit Excom Media stehen 680 DooH-Screens in 170 Filialen zur Verfügung.

10. DooH-Verbot droht

Während OoH und besonders DooH innerhalb der Werbebranche als Rising Star gefeiert wird, gibt es von Initiativen und der Politk Gegenwind. Jüngstes Beispiel: Die Stadt Zürich will DooH-Stelen auf dem Stadtgebiet komplett verbieten lassen.

