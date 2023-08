Digital Signage Summit Europe und das invidis-Jahrbuch: Die meistgelesenen Beiträge im Juli 2023 sind von „In eigener Sache“-Beiträgen im weitesten Sinne geprägt. Doch auch andere Themen sind vertreten, von besonderen OoH-Kampagnen bis zu DS-Einsätze von Google Chrome OS Flex.

1. Eindrücke vom DSSE 2023

Geht man vom Feedback aus, das wir erhalten haben, war der Digital Signage Summit Europe 2023 ein voller Erfolg. Die gute Stimmung und exzellenten Vorträge lassen sich nicht alle komplett darstellen, unsere Foto-Sammlung gibt aber einen Eindruck vom Digital Signage-Event des Jahres.

2. Google powert Ikea-Digital Signage

Das berühmte Möbelhaus setzt weiter auf ESL und Digital Signage – und setzt dabei auf einen berühmten Tech-Konzern: Google Chrome OS Flex wird in sechs Ländern für die Touchscreens in Ikea-Häusern verwendet.

3. Das invidis Jahrbuch 2023 für alle

Nachdem die exklusive Print-Ausgabe schon am DSSE vergeben wurde, ist nun das invidis Jahrbuch 2023 auch als Download verfügbar. Mit einer Registrierung per E-Mail-Adresse steht das allumfassende Digital Signage-Kompendium in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Jetzt downloaden!

4. OoH-Kampagne von Hornbach

Kunde per Fahndungsplakat gesucht? Nein, nur eine clever gemachte OoH-Kampagne für die Niedrigpreise der Hornbach-Baumärkte. Neben dem Location Insider entdeckte invidis als eines der ersten Fachmedien die Kampagne, die später in aller Munde war.

5. Die invidis Strategy Awards 2023

Im Rahmen des DSS Europe 2023 wurden wieder die invidis Strategy Awards verliehen. Die Gewinner sind Trison, PPDS, Xovis, Google Chrome OS und First Impression. Ein Unternehmen nahm einen Doppelpreis mit nach Hause.

6. Neue DooH-LED in München

In München sind Baugenehmigungen für große DooH-Flächen schwer zu bekommen. Nun hat Onsite Media eine temporäre große Anlage am verkehrsreichen Karlsplatz geplant. Eine noch größere Fläche ist in Düsseldorf geplant.

7. Zitate vom DSSE 2023

Die Panels und Vorträge am DSS Europe 2023 waren von Experten und Führungskräften sowie von einem offenen Dialog geprägt. Einen Eindruck von den Diskussionen geben die gesammelten Zitate, die wir in diesem Beitrag gesammelt haben.

8. Was Sie schon immer über die Sphere wissen wollten

Keine LED-Konstruktion macht zurzeit mehr Schlagzeilen als die „Sphere“, das größte kugelförmige LED-Konstrukt der Welt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Las Vegas Sphere – von LED-Fläche über Nutzung bis zum offiziellen Namen.

9. Außenwerbung im H1 2023 stark

Und wieder eine gute Statistik für OoH: Laut dem Nielsen Werbetrend legt als einzige der großen Werbeformen Wachstum im ersten Halbjahr 2023 hin. Innerhalb der Gattung baut DooH seinen Anteil am Gesamtumsatz aus.

10. The Trade Desk und Lidl arbeiten zusammen

Die Kooperation zwischen The Trade Desk und Schwarz Media, der Mediaabteilung des Lidl- und Kaufland-Konzerns, nutzt Retail-Media-Daten, um Programmatic-Onlinekampagnen zu optimieren.