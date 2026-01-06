Obwohl es sich manchmal so anfühlt, steht nicht die ganze Welt um die Weihnachtstage und den Jahreswechsel still. Von den Wachstumstreibern 2026 über Samsungs neues Managementteam für Deutschland bis hin zu Herausforderungen im Halbleitermarkt – hier sind die wichtigsten Nachrichten kompakt zusammengefasst:

invidis-Ausblick 2026

In seinem Ausblick für das Jahr 2026 schreibt invidis-Geschäftsführer Florian Rotberg, dass Retail Media und Digital-out-of-Home die zentralen Wachstumstreiber bleiben. AI wird zunehmend für datengetriebene Kampagnen und Automatisierung eingesetzt. Die Branche erwartet ein starkes Jahr mit neuen Geschäftsmodellen und einer engeren Verzahnung von Online- und Offline-Werbung:

Micro-RGB auf der CES 2026

Zum Jahresstart trifft sich die Tech-Branche in Las Vegas zur CES 2026. Für Digital Signage ist dabei besonders interessant, dass die Micro-RGB-Technologie die Bildqualität im Premium-TV-Segment auf ein neues Level hebt. Höhere Helligkeit, bessere Farbdarstellung und Energieeffizienz sind dabei Buzzwords, bei denen ProAV-Leute aufhorchen:

Speicherchips: Lieferengpass im Digital Signage-Markt

Die Turbulenzen des globalen Halbleitermarkts machen sich bemerkbar. Speicherkomponenten sind knapp, was zu steigenden Preisen und längeren Lieferzeiten führt. Hersteller und Integratoren müssen ihre Projekte sorgfältig planen, um Engpässe zu vermeiden:

Neues Samsung-Management in Deutschland

Samsung startet in Deutschland mit einem neu aufgestellten Management ins neue Jahr. Die Veränderungen sollen die strategischen Ausrichtungen im B2B-Bereich stärken und die Position im Digital Signage-Markt festigen.

IoT-Technologien verändern Kundenkommunikation bei Ikea

Ikea setzt verstärkt auf vernetzte Geräte und Consumer-IoT-Lösungen, die auch für Digital Signage relevant werden. Die Integration von Smart-Home-Technologien eröffnet neue Möglichkeiten für interaktive Kundenerlebnisse im Retail. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen klassischem Möbelhandel und digitaler Kommunikation.

Neue Übernahme bei Daktronics

Beim US-Hersteller Daktronics gibt es gleich zwei große Veränderungen: Ein neuer CEO übernimmt die Führung, und die Übernahme von XDC soll das Portfolio im MicroLED-Bereich erweitern. Die Maßnahmen sind Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie.

Die wichtigsten Branchentermine und Events im Überblick

invidis präsentiert den Eventkalender für 2026 mit allen wichtigen Branchenterminen weltweit. Von Messen über Konferenzen bis hin zu Networking-Events – die Übersicht hilft, das Jahr strategisch zu planen. Besonders spannend: neue Formate und regionale Schwerpunkte.