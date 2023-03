Jahresabschlüsse und Messen: Viele Ereignisse für den vergangenen Monat waren vorhersehbar. Dazu kamen unerwartete – gute sowie schlechte. Die invidis Top-10-Beiträge für den März 2023:

1. Insolvenz von Amptown

Die Insolvenz des Medientechnik-Urgesteins Amptown bewegt die Branche. Noch läuft der Sanierungsprozess beziehungsweise die Suche nach Investoren. Wie das ausgeht, ist keinesfalls sicher – Informationen dazu dringen nicht nach draußen. Aufgrund dieser Unsicherheiten schlug unsere Berichterstattung besonders hohe Wellen.

2. Neom: eine High-Tech-Linie im Sand

Es ist die Vision einer Smart City in Groß und Gloria: Die saudi-arabische Zukunftsstadt Neom The Line soll aus einer abgekapselten Linie durch die Wüste führen – und das auf 170 Kilometer. invidis lernte mehr das über Megalomanen-Projekt im Experience Center in der saudischen Hauptstadt Riyadh.

3. Euroshop 2023 in Düsseldorf

Nach drei Jahren war endlich wieder Euroshop-Zeit. Und trotz nicht berauschender Besucherzahlen und zwei Großstreiks konnte die Messe als Erfolg verbucht werden – sowohl in Düsseldorf als auch auf unserer Website. invidis war vor Ort und brachte zahlreiche Vor-Ort-Berichte, Fotos und Impressionen mit.

4. Vertikalgarten mit LED in Düsseldorf

Green City trifft DooH. Eine neue DooH-Installation in Düsseldorf vereint einen großen LED-Screen mit dem Trend zur Vertikalbepflanzung von Stadtmöbeln – an der Hausfassade. Das Projekt von Blowup Media und Stroehleinconsult wurde erst Ende März bekannt, aber schon fleißig auf invidis geklickt.

5. Framen und Online Software kooperieren

In Zusammenarbeit mit Online Software steigt Framen in die programmatische Retail-Media-Vermarktung ein. Das geschieht durch ein Plug-in – für das Framen bei der Vermarktung von Retail-Screens noch viel Potenzial sieht.

6. Didacta 2023: Von Tafeln und Screens

Der Education-Markt ist – gerade nach dem Digitalpakt Schule – ein Vertical mit sehr hohem Potenzial. invidis hat sich auf der Messe bei den Digital Signage-Anbietern umgehört, wie der Puls dieser Branche schlägt.

7. The New Spirit of Retail

Diskussionen rund um den „Handel der Zukunft“ drehen sich oft um die Frage, wann und wie das Erfolgsmodell E-Commerce den traditionellen – und damit „langweiligen“ – stationären Handel ablöst. Bei all den Debatten gerät allerdings oft die Kernfrage aus dem Blickfeld: Wie wollen die Kunden heute und in Zukunft einkaufen? Antworten gibt das neue Whitepaper von invidis und Dan Pearlman.

8. Ströer Jahresbilanz 2022

Trotz einem schwachen Werbemarkt und globalen Krisen konnte Ströer im vergangenen Jahr seinen Umsatz steigern. Und das begonnene Jahr startete für den deutschen Außenwerbe-Giganten gerade im Bereich DooH besonders gut.

9. Brad Pitt auf großer Leinwand

Kaffeetrinken mit den Promis: Dank Außenwerbung und De’Longhi konnte man zumindest Brad Pitt beim Koffeingenuss ganz nahe sein. Die Kampagne mit Hollywood-Besetzung kam auch bei den invidis-Lesern gut an.

10. Wenn Maschinen halluzinieren

Der weltbekannte Medienkünstler Refik Anadol ist in der Rheinmetropole zu Gast: Im Kunstpalast Düsseldorf zeigt er mit „Machine Hallucinations“ seine neueste KI-Kunst auf großer LED-Wand. Die Ausstellung läuft bis zum 7. Mai 2023.