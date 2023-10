Der diesjährige September war geprägt durch Entwicklungen im Retail Media – und spektakulären Projekten, die nicht nur innerhalb der Digital Signage- und DooH-Industrie Aufmerksamkeit erlangten. Somit konkurrierten der FC Bayern und die Rolling Stones mit Rewe und Kaufland um das Interesse der invidis-Leser. Aber lesen Sie selbst die wichtigsten Stories des September:

1. Der Retail-Media-Coup von Edgar

Instore Retail Media wächst und wächst, und täglich kommen Meldungen über neue Installationen und Kooperationen. Den größten Coup landete in diesem Monat Edgar Ambient Media: Das Unternehmen vermarktet nun die Screens an den Kauflandkassen. Damit steigt die Ströer-Gruppe, zu dr Edgar gehört, in den Retail-Media-Ring.

2. Peakmedia-Übernahme durch Zeta Display

Einen weiteren Coup gab es im M&A-Digital-Signage-Bereich: Zeta Display kaufte Peakmedia. Damit gehört der österreichische Integrator mit interessanten Projekten nun zum schwedischen Europa-Player. Ein Zeichen, dass das Übernahme-Karussell nun wieder richtig in Schwung kommt? invidis hat die Übernahme analysiert.

3. Musikvideo: Die Rolling Stones feiern Außenwerbung

Außenwerbung ist Teil unserer Kultur, dafür gaben die Rolling Stones das beste Beispiel: In ihrem neuen Musikvideo zum Song „Angry“ sind die Alt-Rocker auf den berühmten OoH-Flächen des Sunset Boulevards zu sehen. Die Mischung aus Prominenz, Plakat und Rock kam nicht nur im großen World Wide Web gut an, sondern auch speziell bei den invidis-Lesern.

4. Refik Anadol auf der Las Vegas Sphere

Die riesige LED-Konstruktion der Las Vegas Sphere machte nun seit mehreren Monaten Schlagzeilen – unter anderem durch die Kooperation mit Digital-Art-Star Refik Anadol. Die erste Show von U2 war zwar am 29. September, durch das Monatsende und das Wochenende hatten invidis-Leser aber nicht genug Zeit, den Artikel zur Premiere in die Top 10 des Monats zu hieven.

5. Alexander Stotz wird FAW-Präsident

Wachablösung an der Spitze des Fachverbands Außenwerbung. Thomas Rufus gibt den Stab an Alexander Stotz ab, CEO von Ströer Media Creation. Ein zentrales Projekt für ihn: die Digitalisierung der Außenwerbegattung.

6. Die IDOOH-Konferenz

Auf der IDOOH-Konferenz im September fand sich, was in DooH-Deutschland Rang und Namen hat. Kein Wunder, dass unsere ersten Impressionen für einen Überblick beliebt waren. Eine ausführliche Berichterstattung über den Konferenzteil haben wir dann nachgereicht – ebenso wie der Gewinner der DooH Creative Challenge.

7. Hygh und Budnikowsky kooperieren

Hygh-Screens für die High-Street. Die Displays des Berliner DooH-Unternehmens sind zukünftig auch in den Schaufenstern von Budnikowsky, einer Drogeriemarktkette in Berlin und Hamburg zu finden.

8. Rewe geht auf Programmatic Retail Media

Rewe ist im Bereich Retail Media einer der umtriebigsten Supermarktketten. Nun verkündete der Retailer, dass alle seine Screens nun – in Zusammenarbeit mit der One Tech Group – programmatisch buchbar sind.

9. Ledcon verpflichtet Jens Drübert

Jens Drübert wechselt von Absen zu Ledcon und verstärkt damit einen deutschen LED-Spezialisten, der sich unter anderem auf das immer weiter wachsende Stadion-Geschäft spezialisiert hat.

10. Basketball auf LED-Boden – jetzt beim FC Bayern

Eine Weltpremiere fand Ende September bei den Basketballern des FC Bayern statt. Zum ersten Mal wurde ein Erstliga-Spiel auf einem LED-Boden im BMW Park ausgetragen. Der Hersteller des Bodens, ASB Glassfloor, stammt ebenfalls aus Bayern.