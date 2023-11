Im November beherrschten wieder einmal Retail Media sowie M&A-Themen das Ranking der beliebtesten invidis-Artikel. Doch ganz nach oben schaffte es ein Beitrag aus dem invidis-Jahrbuch – was uns sehr freut, denn das aktuelle Jahrbuch bietet viele wertvolle Analysen für die globale Digital Signage-Industrie – und ist kostenlos erhältlich. Einfach in unseren Download-Bereich gehen, E-Mail-Adresse angeben und 200 Seiten Berichte, Hintergründe und Statistiken zur Digital Signage- und DooH-Welt jederzeit parat haben.

1. Die größten globalen CMS-Anbieter

Als Teil des invidis Jahrbuchs haben wir auch 2023 ein Ranking der Digital Signage-Software-Anbieter mit den meisten Lizenzen weltweit erstellt. Während der erste Platz weiterhin an Scala/Stratacache geht, spielen mit Samsung und Magicinfo auch zwei Hardware-Hersteller in den Top 10 mit. Was bedeutet das für die Industrie? Und wo geht die Reise hin? Unsere Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker haben die Ranking-Ergebnisse analysiert.

2. L-Gam übernimmt Trison

Die M&A-Welle rollt wieder in der Digital Signage-Branche: Als erstes Branchenmedium berichtete invidis über die Übernahme von Trison: Der europaweit führende Integrator wurde vom Liechtensteiner Investor L-Gam gekauft. L-Gam plant, in die weitere Produktentwicklung zu investieren, um das Angebot und die Servicepalette von Trison zu stärken und zu erweitern sowie die Branche weltweit durch Akquisitionen weiter zu konsolidieren.

3. Kern & Stelly übernimmt Prodytel

Auch in Deutschland wurde ein M&A-Coup gemeldet: Die Midwich Group, genauer gesagt deren deutsches Unternehmen Kern & Stelly, übernimmt den Distributoren Prodytel. Inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen soll der Kaufpreis bis zu 22 Millionen Euro betragen. Damit wird auch die deutsche Distributorenlandschaft konsolidiert.

4. Der neue H&M in München

H&M öffnete in München seinen neuesten Flagshipstore in der zentralen Kaufinger Straße. Mit 3.700 Quadratmetern und vier Etagen zählt der Münchner Standort zu den drei größten deutschen Filialen des schwedischen Modekonzerns. Was das Digital Signage-Aufgebot angeht, sieht man zwar keine Riesen-LED-Wall wie in London, aber viele einzelne Displays.

5. Edeka Nord startet Retail Media

Das Außenwerbeunternehmen Framen baut seine Retail-Media-Kapazitäten in Kooperation mit Online Software weiter aus. Die neueste Retail-Kette, die die zusätzliche Vermarktung ihrer Screens nutzt, ist die Edeka Nord Handelsgesellschaft

6. Retail Media bei Galeria ganz groß

Eine weitere Kette setzt ebenfalls auf Retail Media: Galeria will sowohl online als auch instore ein übergreifendes Media-Netz aufbauen und setzt dabei auf den Anbieter Laya Media. In den Stores kommt Galeria auf mehr als 1.000 Screens.

7. Formel 1 auf The Sphere

In diesem Jahr ist kein Best-of komplett ohne einen Sphere-Eintrag. Im November standen die Marketingmaßnahmen rund um den Formel 1 Grand Prix in Las Vegas im Zentrum. Die Sphere begeisterte mit speziell designtem Content. Digital Signage-technisch bot der Formel-1-Zirkus noch mehr – unter anderem ein riesiges Logo aus Samsung-LEDs.

8. Flughafen Changi wird noch immersiver

Einen besonderen Digital Signage-Leckerbissen bietet das neue Terminal 2 des Flughafens Sinagpore Changi. Hier war wieder einmal Moment Factory am Werk – von der Mulimedia-Schmiede aus Montreal stammen bereits die immersiven Installationen in Terminals 1, 3 und 4. Gemeinsam mit den Innenarchitekten Boiffls entwickelten sie für das neue Terminal die Installationen „The Wonderfall“ und „Dreamscape“.

9. Neue QXC-Modelle von Samsung

Zum Ende des Jahres kommt Samsung mit einem Riesen-Launch um die Ecke: 20 neue Standalone-Displays für den deutschen B2B-Markt. Mit den neuen Displays bietet erstmals ein Großserienhersteller eine professionelle Display-Serie, die dünn genug ist, um optisch ansprechend auch auf Putz an der Wand installiert zu werden.

10. Das DooH-Ranking für Deutschland

Die Public-Media-Agentur It Works führte ein DooH-Ranking von deutschen Städten durch. Das Ergebnis: Hamburg ist die digitalste Werbestadt Deutschlands. Die größten Potenziale sieht It Works aber woanders.