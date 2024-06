Ein geschäftiger Monat ging für invidis zu Ende: Wir organisierten den DSS Europe 2024 mit – eineinhalb Monate früher als üblich, aufgrund der Fußball-EM – und brachten zeitgleich das Jahrbuch 2024 auf den Weg – dieses erscheint online in wenigen Tagen. Doch natürlich dreht sich auch die restliche Digital Signage- und DooH-Welt weiter. Hier sind die besten Artikel aus dem vergangenen Monat.

1. Das war der DSS Europe 2024

„Wir werden uns einen Tag hinsetzen und diese ganze Konferenz erst einmal sacken lassen.“ Diese Aussage eines Teilnehmers fasst den DSS Europe 2024 gut zusammen. Die Konferenz versammelte die Digital Signage-Elite aus Europa und der ganzen Welt, um über die wichtigsten Zukunftsthemen der Branche zu sprechen – von Retail Media über AI bis hin zu IT-Security.

2. Der Aufstieg von Fake-DooH

Ob eine Riesen-Barbie in Dubai, eine Outdoor-Jacke über dem Big Ben oder Handtaschen im Großstadtverkehr: CGI-erzeugte Promotions spielen mit der Realität – oft als Erweiterung von klassischer Außenwerbung.

3. Mediamarkt-Saturn experimentiert mit Green Retail

Ein Pop-up-Store von Mediamarkt-Saturn bietet besonders nachhaltige Geräte sowie Refurbished-Modelle an. Damit will die Kette sich im Green-Retail-Game positionieren.

4. Die invidis Strategy Awards 2024

Auf dem DSS Europe gab es nicht nur viele spannende Konferenzthemen und exzellente Networking-Möglichkeiten; invidis verlieh auch wieder die invidis Strategy Awards, die herausragende Leistungen in der Digital Signage-Industrie auszeichnet. Die Gewinner: PPDS/Deutsche Telekom, Broadsign, The Sphere, Visual Art, Trison, Samsung VXT, Nexmosphere und Andy Bohli von Cingerine/Imaculix.

5. Interview mit Christopher Samsinger

Seit diesem Jahr ist der europäische DooH-Player Ocean Outdoor in Deutschland mit einer eigenen Niederlassung präsent. invidis sprach mit Deutschland-Geschäftsführer Christopher Samsinger über die Ambitionen von Ocean im deutschen Markt.

6. Sharp: TV-Panel-Produktion in Sakai eingestellt

Dass die Sharp-Mutter Foxconn die TV-Panel-Produktion im japanischen Sakai einstellte, fand ein breites Medienecho. Dabei betonte Sharp deutlich, dass die Pro-Display-Sparte in keiner Weise betroffen ist.

7. Panasonic soll Projektor-Geschäft abstoßen

Ebenfalls eine großes Medienecho fand die Nachricht, dass Panasonic sein Projektorgeschäft verkaufen will. Doch Details sind noch nicht bekannt Panasonic selbst äußerte sich nicht.

8. Impressionen vom DSS Europe 2024

An beiden Tagen des DSS Europe gab es viel zu sehen, und die 2024-Edition verbreitete wieder eine äußerst positive Stimmung – wie auch an den Impressionen zu sehen war.

9. Die Rolle von Digital Signage-Software

Lange war eine vollständige CMS-Suite das Maß aller Dinge. Doch die Rolle von und die Anforderungen an Digital Signage-Software haben sich grundlegend geändert. Ein Grund, warum invidis den Digital Signage Software Compass auf den Markt bringt und das invidis Jahrbuch 2024 dem Thema Software gewidmet ist.

10. Programmatic auf Kaufland Welcome-Screens

Die Welcome Screens der 580 Kaufland-Filialen in Deutschland sind jetzt programmatisch buchbar. Schwarz Media, die Retail-Media-Einheit der Schwarz Gruppe, wählte als Vermarktungspartner die Supply-Side-Plattform SSP1 der One Tech Group.