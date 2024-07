Es ist die übliche Prozedur: Nach sportlichen Großveranstaltungen veröffentlicht jedes Medium einen Rückblick, ein Fazit. Mal euphorisch, mal grübelnd. Mal faktenüberladen, mal allgemeinphilosophierend.

Da wollen wir von invidis natürlich nicht zurückstehen und veröffentlichen fünf Digital Signage- und DooH-Erkenntnisse von diese EM 2024.

1. Kampagnen bauten auf Vorfreude

Die Vorfreude auf die Europameisterschaft im eigenen Land wurde von vielen Marken genutzt, um in den Wochen davor Fußball-bezogene Kampagnen zu starten. Das hatten wir von invidis ebenfalls genutzt, um die OoH-Elf dieser EM zu nominieren. Vom Wolt-Flitzer bis zum Obi-Stürmer.

2. DooH kann Stärken ausspielen

Während der EM konnte DooH Stärken wie Echtzeit-Ausspielung und Segmentierungen nutzen: Mit Zusatzservices wie Fan-Steuerung und Tore-Ticker sowie mit der Möglichkeit, bestimmte Fan-Zielgruppen direkt anzusprechen. Das galt auch für die Nachbarländer Österreich und Schweiz.

3. Analog ist auch schön

Bei einem Großereignis eignet sich nicht nur DooH für Aktivierung; auch gut gemachte analoge Marketing-Aktionen zeigen hier Wirkung, wie die Manuel-Neuer-Installation in München bewies.

Weitere Beispiele waren ein überlebensgroßer Jude Bellingham im Londoner Marble Arch, eine Plakataktion über Toni Kroos und eine Kopfball-Challenge im fernen Hongkong.

4. LED ist überall

Bei keinem Fußballturnier waren LED-Banden so ein Gesprächsthema: Gerade die Frage, was denn genau auf den LED-Banden rum um das Spielfeld gezeigt wird, wurde in zahlreichen Artikeln, Foren und Social-Media-Beiträgen diskutiert. Auch wir haben mit zwei Artikeln über virtuelle Bandenwerbung und der Technik dahinter dazu beigetragen.

Doch auch in anderen Bereichen konnte man sehen, wie sich Digital Signage in vielen Bereichen etabliert hat – sei es in C&C-Anwendungen rund um die Sicherheit der Stadien oder bei Studioaufzeichnungen, bei denen virtuelle Broadcast-LED eine immer größere Rolle spielen.

5. Der Reiz des leicht Absurden

Was wäre eine EM-Berichterstattung ohne die kleinen skurrilen Momente, von im Sturzbach badenden Dänen bis zu den Schotten, die ihren Müll wieder aufräumen. Das haben auch wir als Fachportal erlebt und genossen. Wann freut man sich schon mal euphorisch über eine Pressemitteilung der Feuerwehr Stuttgart, dass sie einen Bienenschwarm von einer LED-Bande entfernt hat?

Mit diesem kleinen Rückblick schließen auch wir unsere intensive EM-Berichterstattung, die Ihnen hoffentlich genauso viel Freude bereitet hat wie Ihnen. Vielleicht verirren sich noch ein paar schöne Kampagnen im Rückblick auf unsere Seite, doch das Durchforsten Newsseiten lokaler Feuerwehren rund um die EM-Stadien ist nun vorbei.

