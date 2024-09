Von wegen Sommerloch: Wir haben auch in der Ferienzeit täglich recherchiert und die besten News für Sie herausgefischt. Das hat sich gelohnt. Denn neben Großereignissen gab es Insolvenzen, Verkaufsangebote und ungewöhnliche Kampagnen. Hier sind unsere Top 10 des Augusts:

1. Adele bricht Rekorde – auch bei invidis

Unsere Berichterstattung zu den Mega-LEDs bei den München-Konzerten von Adele wurde nicht nur von invidis-Lesern goutiert, auch über Google fanden viele den Weg auf die invidis-Seite, um sich über den riesigen Outdoor-Screen zu informieren.

2. Otto meets Otto

Wenn Otto auf Otto trifft, kommt heraus: eine Sneaker-Kampagne. Zum 75-jährigen Jubiläum kooperierte das Versandhaus mit dem Komiker, was in einen Kampagnen-Erfolg mündete – auch auf DooH.

3. Spektakulärer Schluss der Olympischen Spiele

Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2024 wurde war weniger Tagesgespräch wie der Eröffnungszeremonie, faszinierte aber doch mit vielen Show-Einlagen. Einen kritischen Digital Signage-Blick auf Olympia warf Carrie Slayton von Framen in einem Gastbeitrag.

4. Insolvenz für Numbat

Die Erfolgsmeldungen klangen vielversprechend, umso überraschender war es, als sich bayerische EV-Ladeinfrastrukturbetreiber Numbat unter den Rettungsschirm eines Insolvenzverfahrens begab.

5. Die Screen-Pläne von Ströer

Erstmals erwähnte Ströer öffentlich, dass sie auch Billboards für Forced Perspective-Content in Deutschland für Werbekunden anbieten werden. Damit soll das Angebot an Iconic-Screens in Deutschland ausgebaut werden.

6. Breuninger steht zum Verkauf

Im Gegensatz zu anderen Multibrand-Stores steht die Modekette Breuninger insgesamt gut da. Daher kam die Ankündigung, dass das Unternehmen verkauft wird, überraschend.

7. DooH-Tabakwerbung eingeschränkt

Eine Tankstelle darf auf ihren Schaufensterscreens nicht mehr für Tabakerzeugnisse und E-Zigaretten werben. Das urteilte das Oberlandesgericht Stuttgart. Das bedeutet eine Herausforderung beim zukünftigen Ausspielen von Kampagnen.

8. Ein Stadion der Zukunft

Saudi Arabien veröffentlichte in seinem Angebot für die Fifa den Plan für ein in mehreren Aspekten einzigartiges Stadion. Für die Fußball-WM 2034 will man in der Zukunftsstadt Neom The Line ein High-Tech-Stadion bauen

9. Das invidis CMS-Ranking 2024

Wie jedes Jahr veröffentlicht invidis das internationale Ranking der Digital Signage-CMS-Anbieter. Das sind die Unternehmen mit den weltweit meisten Lizenzen:

10. Alles rund um die IFA 2024

Die IFA 2024 beginnt am 6. September – und wirbt mit rund 2.000 Ausstellern. Kein Wunder, dass unser Übersichtsartikel für die Elektronikmesse schon im August beliebt war.

