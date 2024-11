Im Oktober dieses Jahres gibt es keinen klaren Trend bei den wichtigsten Stories. Erfreulich: Unser großer Artikel zu Retail Media wurde von der Leserschaft angenommen – nur geschlagen von der Breaking News einer zweiten Sphere. Hier sind die wichtigsten Artikel des Oktobers 2024:

1. Es gibt eine zweite Sphere

Die Sphere in Las Vegas wird geklont: In Abu Dhabi soll das Abbild der größten LED-Kugel der Welt entstehen – mit derselben Technologie, die auch in Las Vegas verbaut ist. Zuvor gab es Gerüchte, dass eine etwas kleinere Version in Dubai gebaut werden sollte.

2. Warum DooH nicht gleich Retail Media ist

Wo die Grenze zwischen Retail Media und DooH verläuft, was sie beide für Vorteile mitbringen und warum immer noch ein Retail Media-Hype besteht, haben wir in einem ausführlichen Background-Artikel zusammengetragen.

3. Hygh kommt auf die Kö

Mit exklusiven „Büdchen“-Screens hält der Außenwerber Hygh Einzug auf der Kö, Düsseldorfs Flaniermeile. Mit derartigen „Leuchtturm-Screens“ ergänzt Hygh sein nationales Netzwerk, das vor allem in Kiosken, Getränkeläden et cetera zum Einsatz kommt.

4. H&M öffnet Flagship-Store neu

Mit viel LED und Instore-Experience ist der Moderiese H&M zurück in Stockholm. Der neu renovierte Store steckt voller Mode, Inspiration und persönlicher Interaktion.

5. JC Decaux übernimmt nicht Clear Channel Spanien

Es war schon ausgemacht: JC Decaux sollte das Spanien-Geschäft von Clear Channel übernehmen. Doch nach einer 17-monatigen Überprüfung brach der globale OoH-Player die geplante Übernahme von Clear Channel Spanien ab. Das Unternehmen zog seinen Antrag bei der spanischen Wettbewerbsbehörde zurück.

6. Lego leuchtet in London

Eine spektakuläre Inszenierung kam kürzlich vom Spielzeugmacher Lego, der die Battersea Power Station in London mit Projection Mapping in eine „Fabrik der Kreativität“ verwandelte.

7. Umdasch baut digitale Audi-Stele

Mit einer minimalistisch-eleganten Silhouette und einem integrierten Touchscreen; Umdasch baute neue Informationsstelen, die in Showrooms von Audi und Volkswagen aufgestellt werden.

8. Outdoor-E-Poster von Sharp

DooH mit E-Paper? Das Outdoor-fähige Display E-Poster von Sharp im DIN A0 Format lässt sich vollständig autark und kabellos betreiben.

9. Wiener Würfel am Flughafen

Es tastet sich der Flughafen Wien in vorsichtigen Schritten an ein LED-Sonderformat heran, auf dem neben kreativen Werbespots auch emotionalisierender Content laufen soll: Zwei neue LED-Cubes zieren nun die Ankunftshalle.

10. Edeka-Kampagne mit 1990er-Flair

Um das Rebranding seiner Eigenmarke zu bewerben, startete Edeka eine Omnichannel-Kampagne mit der Sängerin Jasmin Wagner, auch bekannt unter dem Künstlernamen Blümchen, mit dem sie vor allem in den 1990er-Jahren bekannt wurde.