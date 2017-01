Die größte Herausforderung in Digital Signage Projekten ist das Konzept, wie die digitalen Touchpoints in die Umgebung eingebunden werden. In den frühen Jahren wurden Displays wie eine Art Fremdkörper einfach an die Wand gehangen. Aktuelle Konzepte sehen Digital Signage als digitale Komponente eines ganzheitlichen Shopfitting Konzeptes.