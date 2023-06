Über viele Jahre war invidis mehrmals im Jahr in Russland – für Messen, Konferenzen und Beratungsprojekte. Seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs haben auch wir uns mit allen Aktivitäten aus der Region zurückgezogen. In Erinnerung bleiben Digital Signage Innovationen, ein faszinierende Millionenmetropole und die Gastfreundschaft der russischen Digital Signage Branche. Viele Digital Signage Experten haben seit Kriegsausbruch das Land verlassen, doch die Erinnerung an Digital Signage Made in Moskau bleiben.

Da wir in zehn Tagen mit der DSS Europe 2023 unsere 50. DSS Konferenz feiern, führen uns die Spuren der Erinnerung auch zu unseren Russland Events.