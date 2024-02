2.2024 | 14:37 Uhr +++

++02.02.2024 | 13:48 Uhr +++

Drohnen-Vorführung in Halle 6.

++02.02.2024 | 11:51 Uhr +++

Eines der Hauptgespräche der ISE: Die Chancen von Samsung, mit VXT zum Gamechanger zu werden. Hier haben wir unsere Analyse veröffentlicht:

++02.02.2024 | 11:41 Uhr +++

Der letzte Tag der ISE ist in vollem Gange, und immer noch ist auf dem Messeboden einiges los. Alle sind schon gespannt auf die offiziellen Besucherzahlen.

+++01.02.2024 | 13:27 Uhr +++

Frauenpower auf der ISE: Die DACH-Gruppe des Avixa Women’s Council traf sich heute auf der Avixa Xchange Live Stage. Zahlreiches Erscheinen und tolle Gespräche!

+++01.02.2024 | 11:56 Uhr +++

Das invidis Jahrbuch 2023 ist auf der ISE noch einmal in der Print-Ausgabe zu haben. Wer sich die Schönheit (die auch noch unglaublich klug ist), auf den Empfangstisch legen will, kommt zum International Media Showcase zwischen Halle 3 und 4 und schnappt sich eines der wenigen Exemplare.

+++o1.02.2024 | 08:41 Uhr +++

Guten Morgen zu einem neuen Monat und einem weiteren ISE-Tag. Die Hälfte haben wir bereits hinter uns. Doch noch liegen zwei spannende Tage vor uns. Wir freuen uns, noch viele Aussteller und Partner zu treffen und Trends und Neuheiten zu erfahren.

+++31.01.2024 | 15:30 Uhr +++

Kick-off für das erste ISE Retail Forum mit invidis:

+++31.01.2024 | 10:52 Uhr +++

Startschuss für den DSS ISE mit der Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker:

+++31.01.2024 | 09:26 Uhr +++

Während wir uns auf Messetag 2 und den Digital Signage Summit vorbereiten, hier schon einmal eine Sammlung der eindrucksvollsten Digital Signage-Installationen auf den Messeständen:

+++31.01.2024 | 08:01 Uhr +++

Auf der invidis Stage holten wir uns gestern von unserem Nordamerika-Partner Dave Haynes von Sixteen-Nine erste Impressionen und Erwartungen ein. Hier geht’s zu Dave’s Daily:

+++31.01.2024 | 06:55 Uhr +++

Rappelvolle Hallen und überall nur zufriedene Gesichter. Der Eröffnungstag der ISE 2024 scheint alle Rekorde zu sprengen. Die Öffnung weiterer Eingänge und die vorgezogene Öffnung auf 9 Uhr sorgte für entspannte Anreise. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gab es am ersten Tag kein stundenlanges Warten am Eingang.

Der Lackmus-Test ist allerdings der heutige Mittwoch – traditionell der besucherstärkste ISE-Tag. Die Chancen stehen gut, dass weitere Rekorde purzeln.

+++30.01.2024 | 17:55 Uhr +++

Interaktive Erlebnisse sieht man auch dieses Jahr wieder an vielen ISE-Ständen. Hier eine LED-Wand mit integrierter Sensorik bei Christie:

+++30.01.2024 | 17:10 Uhr +++

Heute hat invidis lange Gespräche mit den „Big Four“, Samsung, LG, PPDS und Sharp/NEC geführt. Die Berichte dazu werden so schnell wie möglich veröffentlicht, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen.

+++30.01.2024 | 12:26 Uhr +++

Die Messehallen sind gut gefüllt und sammeln sich vor den Highlights der Show – unter anderem bei der großen The-Wall-Installation von Samsung, dem Moving-MicroLED-Screen von LG und dem Riesen-Regenschirm von Epson. Wir haben bei allen Unternehmen noch Termine, um mehr Details zu erfahren. Einfach den invidis-Newsletter abonnieren und nichts verpassen!

+++30.01.2024 | 10:00 Uhr +++

3,2,1…Die ISE 2024 ist offiziell eröffnet! Das traditionelle Ribbon Cutting findet dieses Jahr um 12:00 Uhr statt.

+++30.01.2024 | 07:48 Uhr +++

Nun ist es fast soweit: Die ISE 2024 steht kurz vor der Eröffnung. Wir freuen uns auf vier spannende Tage.

+++30.01.2024 | 00:09 Uhr +++

invidis ist sehr stolz darauf, dass unser Founder und Managing Director bei den Digital Signage Awards als Outstanding Individual ausgezeichnet wurde. Die Laudatio hielt unser Contentpartner Dave Haynes von Sixteen-Nine. Mehr zum Award in Kürze.

+++29.01.2024 | 17:20 Uhr +++

Wir haben heute unsere ersten Interviews abgedreht. Welch bessere Kulisse gäbe es da, als den Stand der Lang AG? Der ist wie jedes Jahr ein visuelles Highlight direkt am Gang in Halle 3. Hier spricht Florian Rotberg mit Kamilla Wysocki, Director Operations der Lang AG.

+++ 29.01.2024 | 16:44 +++

Nur noch einmal schlafen bis zur ISE 2024!

+++ 29.01.2024 | 12:34 +++

Noch sind die drei Eingänge der ISE leer. Das wird sich morgen ändern. Wer sich noch einmal genauer über den Zugang informieren will, für den haben wir alles in einer Übersicht zusammengestellt:

+++ 29.01.2024 | 11:26 +++

Forced Perspective is back in the house! Auf den ersten Blick nicht so häufig wie im vergangenen Jahr, aber ganz darf die 3D-Illusion auf der ISE nicht fehlen. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie weitere Motive umgesetzt sind.

+++ 29.01.2024 | 08:06 +++

Guten Morgen liebe invidis-Leser! Ein neuer Tag startet in Barcelona. Heute ist noch Messeaufbau, morgen geht es los. Wir sind schon einmal unterwegs, um die Stimmung einzufangen.

+++ 28.01.2024 | 22:07 +++

Projektion auf der Casa Batlló an Samstag und Sonntag. Mehr dazu in unserer Meldung:

+++ 28.01.2024 | 18:37 +++

Der Aufbau der ISE ist in vollem Gange. Überall werden große Screens errichtet – aber ein bisschen Geheimniskrämerei darf sein. Wie im vergangenen Jahr schützt LG ihr zentrales Ausstellungsstück mit einem großen schwarzen Vorhang vor neugierigen Blicken. Samsung hat in diesem Jahr ein deutlich offeneres Standdesign, schirmt aber auch eine Installation mit Planen ab, die „Bitte Abstand halten“ fordern.

Natürlich werden wir am Dienstag Bilder nachliefern, wenn wir als erstes von den Neuheiten der großen Hersteller berichten.

+++ 27.01.2024 | 15:21 +++

Die Messestände in der Halle 6 (Digital Signage) nehmen langsam Form an. Update von Freitagmittag – drei Tage vor Eröffnung der ISE 2024 in Barcelona.

+++ 26.01.2024 | 09:01 +++

Transparent LED ist eines der Trendthemen auf der kommenden ISE – ein Beispiel aus der Praxis: Die Hyundai-Luxusmarke Genesis präsentierte Fahrzeuge hinter transparenten LED in einer Popup Location in London Battersea. Storytelling auf mehreren Ebenen – so macht Digital Signage Spaß.

+++ 25.01.2024 | 14:30 +++

invidis Shorts: Sedna wird in Barcelona mit seiner Technoloie zwei immersive Erlebnisse unterstützen: In der Panasonic Entertainment Corner (Stand 3J500) werden acht 4K-Projektoren 3D-Inhalte mit Digital Signage-Elementen verbinden. Durch die Tracking- und Sensortechnologie von Sedna können Besucher mit den Echtzeit-Inhalten interagieren.

Am Stand von Sharp/NEC (3E500) wird ein vier Meter hoher LED-Turm mit 3D-Echtzeit-Inhalten zum Thema Natur gefüttert – angetrieben von der Media Engine 8K von Sedna. Auch hier werden die Besucher mit dem Content interagieren können.

+++ 25.01.2024 | 10:45 +++

Kunst trifft Tech auf den Straßen Barcelonas: Die ISE ist zum zweiten Mal Sponsor des Llum Festivals. 46 Lichtinstallationen werden das Viertel Poblenou vom 2. bis 4. Februar in ein Freiluftmuseum verwandeln.

Das Herzstück ist ein Werk des britischen Studios United Visual Artists (UVA). Mit dem Titel „Patterns and Recognition: A Composition in Three Parts by United Visual Artists“ verbindet es Technologie mit traditionellen Medien wie Skulptur und Performance – eine Empfehlung für das Freitagabend-Programm nach der Messe.

Mehr Infos zu den Installationen und Locations auf dieser Website.

+++ 24.01.2024 | 15:36 +++

Transparente MicroLED, Transparente OLED und Transparente LED – auf der ISE stehen transparente Visual Solution im Fokus. Sowohl am Südeingang wie auf den Messeständen

+++ 24.01.2024 | 15:23 +++

invidis Shorts: Eyefactive wird seine Technologie auf verschiedenen Partnerständen präsentieren, darunter bei Exact Solutions (3H500), Microtouch (4G100), Peerless-AV (3R300) und Vioso (4H660). Zu sehen sein wird eine User-Experience mit der Eyefactive-Touchscreen-Software für Displays, Tische und Wände. Auch die neue Objekterkennung bis 98 Zoll wird präsentiert sowie ein 55-Zoll-PCAP-Touchscreen mit Objekterkennung, Optical Bonding und einer Helligkeit von 1.000 Nits.

+++ 24.01.2024 | 14:42 +++

Auch die Aussteller sind mitten im Vorbereitungsfieber für die ISE. Apropos Aussteller: Wir haben ISE-Vorschau erstellt, welche Unternehmen was präsentieren. Die Liste wird auch weiterhin aktualisiert.

Übrigens: Die meistgelesene ISE-Vorschau auf invidis stammt von PPDS, dicht gefolgt vom Samsung-VXT-Launch. Wir sind schon sehr gespannt, was wir in der nächsten Woche alles live erleben können.

+++ 24.01.2024 | 09:38 +++

Die ISE 2024 rückt näher. Zeit, sich mit der Planung des Messebesuchs zu befassen, falls noch nicht geschehen. Neben den Ausstellerhallen bietet die ISE wieder ein umfangreiches Konferenz- und Eventprogramm, das mit Fachwissen und Inspiration in das neue Jahr starten lässt. Wir haben Ihnen alle wichtigen Informationen zum Rahmenprogramm in einem Sammelpost zusammengestellt.

Aufmerksam machen wollen wir noch einmal auf die invidis-Events am 31. Januar: den DSS ISE und das Retail Forum. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger hat die wichtigsten Gründe zusammengefasst, warum man die beiden Veranstaltungen nicht verpassen sollte.

+++ 23.01.2024 | 17:05 +++

ISE 2024: Auch der Standbau wird nachhaltiger. Green Signage wird immer wichtiger für die Digital Signage Branche – aber Nachhaltigkeit ist nicht auf die Produkte limitiert. Auch beim Messebau spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Aussteller achten auf wiederverwendbare Standsysteme, unbehandelte Hölzer und nutzen das selbe Standbaukonzept über mehrere Jahre.

+++ 23.01.2024 | 13:28+++

Nun ist es soweit – der Aufbau der ISE 2024 beginnt und das gesamte ISE Operations Team ist bereit. Die flächenmäßig größte ISE-Messe in Barcelona eröffnet in einer Woche die Tore. Bis dahin werden über 1.300 Messestände aufgebaut sein plus Dutzende Konferenzräume. Zunehmend finden auch Kundenkonferenzen und Produktpräsentation in umliegenden Hotels statt. Ein weiteres Zeichen das sich die ISE zur Weltleitmesse entwickelt hat.

