Dieser Februar ist nicht wie all die anderen Februars vor ihm. Denn er hatte glorreiche 29 statt langweilige 28 Tage. Das gab es seit vier Jahren nicht. Um diesen zusätzlichen Tag zu würdigen, haben wir ausnahmsweise elf Einträge in unseren Top 10 der meistgelesenen invidis-News.

Wobei – richtig feiern mussten wir den Monat nicht bei invidis. Das hat er selbst erledigt, und zwar am Festtag der Liebe, dem Valentinstag:

0. Meister der Herzen: Hornbach feiert Valentinstag

Am Valentinstag verflossene Liebschaften zu googlen – das kann passieren. Aber ist es auch so mit verflossenen Kampagnen? Es scheint so, denn am 14. Februar wurde plötzlich ein Post aus dem Jahr 2014 in die meistgeklickten Artikel gespült. Es scheint eine etwas wilde, aber besondere Beziehung mit dieser Kampagne zu sein. Denn die Auswahl an Valentinskampagnen hatten wir genug (zum Beispiel 2023, 2022, 2020 und so weiter). Eine Verneigung (oder „Hat Tip“, wie ein anderer bekannter Industrie-Journalist formulieren würde) an den ehemaligen Kollegen Thomas Kletschke, der diese Meldung damals ausführlich recherchierte:

Auch wenn es für die Romantiker unter uns schwer vorstellbar ist: Es gab noch andere, für die Branche bedeutende News, die diesen ganz besonderen Monat beherrschten. Hier die wichtigsten News des Februars auf invidis.de:

1. Die neue VXT-Plattform

Nach langem Warten und Pre-Launches hinter verschlossen Türen launchte Samsung auf der ISE offiziell seine neue VXT-Plattform – die das Potenzial hat, die herkömmlichen Geschäftsmodelle in der Digital Signage-Branche gehörig durcheinanderzuwirbeln.

2. Axel Springer investiert weiter in Framen

Nach Vorstellungen neuer Funktionen gab das DooH-Unternehmen bekannt, weiteres Wachstumskapital vom Mutterkonzern Axel Springer zu erhalten. Damit sollen vor allem neue Märkte erobert werden. Hiermit schafft es Framen nach dem Januar wieder in die Top 10.

3. Digital Signage-Trends von der ISE

Ein Besuch der ISE ist für unsere Berichterstattung absolute Pflicht: Die wichtigsten Entwicklungen erfährt man in Gesprächen, bei Produktvorführungen und vielen Standbesuchen. Hier haben wir die wichtigsten Trends für das kommende Jahr analysiert:

4. The Wall in all seiner Vielfalt

Ob im Control Room oder für einen gewaltigen Eyecatcher: Auf der ISE demonstrierte Samsung verschiedene Einsatzszenarien für The Wall. Das brachte den Koreanern einen zweiten Eintrag in den Top-10 dieses denkwürdigen Februars ein.

5. Barcelona sieht Rekordveranstaltung

73.891 Unique Visitors besuchten die Messe, insgesamt verzeichnete die ISE 2024 172.627 Besuche. Damit stellte sie eine neue Rekordmarke auf und unterstrich ihren Anspruch als Leitmesse für die ProAV-Industrie.

6. SAP Garden kommt voran

Anders als in den USA sind neue Sportstadien in Deutschland eher seltene Projekte. In München wird diesen September ein neues Großprojekt eröffnen: der SAP Garden, das neue Zuhause des Eishockey-Clubs Red Bull München und der FC-Bayern-Basketballer. In den letzten Wochen entstand bereits das Digital Signage-Herzstück der Arena: ein LED-Würfel mit 209 Quadratmeter Screen-Fläche.

7. Meet & Greet auf der ISE

Es ist schon fast Tradition, dass wir auf der ISE ein Foto von allen Gesprächspartnern schießen und diese dann gesammelt veröffentlichen. Somit entsteht nicht nur ein Album unserer Begegnungen – gleichzeitig wird die Stimmung und der Mix an Ausstellern und Besuchern veranschaulicht. Drei Einträge in einem Newsletter – die ISE reiht sich in die Rekordbrecher dieses Februars ein.

8. Der Super Bowl auf der Vegas-Sphere

Bei einem US-Megaereignis wie dem Super Bowl darf mittlerweile eine Bespielung auf der Las Vegas Sphere nicht mehr fehlen – erstaunlich, wie schnell sich die Riesen-LED-Kugel ins globale Marketing-Gedächtnis eingebrannt hat. Wir fordern in vier Jahren: den 29. Februar groß auf der Sphere zu feiern.

9. Meterhohes Model als DooH-Stunt

Die Welt der Mode und des Marketings dreht sich rasant schnell. Und gerade ist digitale Außenwerbung das Instrument der Wahl vieler globaler Kampagnen. Hier noch einmal mit dem Technologie-Sahnehäubchen der Transparent-LED umgesetzt.

10. Neue DooH-Site in Berlin

Berlin hat eine neue DooH-Location: An der Beusselstraße installierte Verner & Friends eine 40 Meter lange LED-Wall. Sie soll rund 2,4 Millionen Kontakte monatlich erreichen.

