+++ 2.2.26 +++ 12.40 +++

Tauben sind eine Herausforderung für eine Messe, besonders beim Aufbau, wenn alle Tore geöffnet sind. Dieses Jahr setzt die Messe einen Raubvogel, um den Luftraum zu patrouillieren. Die Tauben verlassen freiwillig den Ort, ohne Schaden anzurichten – eine überraschend elegante und nachhaltige Lösung für eine der weniger bekannten logistischen Hürden der ISE.

+++ 2.2.26 +++ 12.30 +++

Welche großen Trends wird es auf der ISE geben? Diese Frage stellt sich jedes Jahr. invidis-Founder Florian Rotberg hat sich für eine Antwort intensiv mit der Branche auseinandergesetzt:

+++ 2.2.26 +++ 12.13 +++

Dran denken: Während der ISE erscheint der Newsletter schon um 8 Uhr:

+++ 2.2.26 +++ 12.08 +++

Eine schöne Upcycling-Initiative: Die ISE verwandelt alte Flaggen und Banner in nachhaltige Werbetaschen. Mehr darüber auf auf Englisch unter invidis.com.

+++ 2.2.26 +++ 11.50 +++

Wer sich erst einmal orientieren möchte, dem sei unser invidis Guide empfohlen, in dem wir alles Wissenswerte zusammengefasst haben:

+++ 2.2.2026 +++ 11.45 +++

Nur noch einen Tag, bis die ISE 2026 ihre Pforten öffnet. Die invidis-Redaktion wird die ganze Zeit vor Ort sein, und mit Ausstellern sprechen sowie die neuesten Trends erforschen. Auch den Aufbau haben wir schon ein wenig begleitet. Hier gibt es die Impressionen:

