Das Best-of des diesjährigen März ist geprägt von Digital-out-of-Home. Gelungene Kampagnen, neue Installationen und ein Rekordjahr für den größten deutschen Außenwerber. Weitere Plätze konnten sich Framen, Visual Art und Dynascan sichern. Und last but not least unsere eigene Veranstaltung, der DSS Europe 2024 im Mai, der für jeden Digital Signage-Profi ein Pflichttermin ist.

1. Ströer vs. Uze

DooH-Werbung lebt vor allem von der Kreativität der Beiträge. Ein Paradebeispiel dafür lieferten zwei Außenwerber als Werbetreibende: Uze Mobility suchte nach neuen Mitarbeitern, und zwar mit dem Slogan „Ströert dich dein Job? inklusive Seitenhieb auf den Mitbewerber. Doch Ströer nahm den Fehdehandschuh galant auf und konterte mit einer eigenen Kampagne: „Kein Bock auf einen Uze-less Job?„. Ein Schlagabtausch, der beide Parteien im guten Licht dastehen lässt.

2. Fahndungsplakat einmal anders

Ein weiteres Beispiel für eine gelungene, witzige Außenwerbekampagne lieferte der BND. Ja genau, der Bundesnachrichtendienst. Mit ungewohntem Witz suchte der deutsche Geheimdienst ebenfalls nach neuen Mitarbeitenden. Der Slogan „Wir suchen Terroristen (m/w/d). Finde sie mit uns“ kam gut an.

3. Blowup installiert neuen Green Screen

Die Ströer-Tochter Blowup Media nimmt in Düsseldorf ihren sechsten Screen mit Vertikalbepflanzung in Betrieb. Er besteht aus einer 180 Quadratmeter großen Grünfläche und einem 100 Quadratmeter großem LED-Display in der Mitte.

4. Terminal-Ausfall bei McDonald’s

Ein großer Aufreger – und ein Musterbeispiel für Business Critical: Eine „Out-of-Service“-Nachricht erschien gleichzeitig auf Order-Terminals in McDonald’s-Restaurants über mehrere Länder und Kontinente hinweg. Ein Digital Signage-Ausfall, der es in die internationalen Massenmedien schaffte.

5. Framen steigt in Obi-Vermarktung ein

Der Außenwerber Framen erweitert sein Retail-Media-Portfolio und vermarktet nun die großen Videowalls, mit denen der Baumarkt Obi seine Kunden an den Eingängen begrüßt.

6. 42-Zoll-E-Paper von Dynascan

Die Entwicklung von E-Paper im Digital Signage-Format schreitet voran. Immer mehr Hersteller präsentierten entsprechende Lösungen. So auch Dynascan: Der Outdoor-Signage-Spezialist brachte ein E-Paper-Display im 42-Zoll-Format auf den Markt.

7. Nicolas Jorczik neu bei Visual Art

Visual Art unterstreicht seine Ambitionen für Deutschland mit einer Personalie. Der europaweit tätige Integrator verpflichtete Nicolas Jorczik als neuen Business Manager für Deutschland.

8. Ströer 2023 sehr erfolgreich

Der deutsche OoH-Marktführer performte auch im vergangnen Jahr 2023 fuhr das Unternehmen ein Rekordjahr ein – unter anderem getrieben von einem satten Umsatzplus im DooH-Segment.

9. Monitorwerbung vermarktet Schindler-Aufzüge

Ströer in Deutschland, APG|SGA in der Schweiz und nun Monitorwerbung in Österreich: Der Aufzughersteller Schindler hat einen neuen Vermarktungspartner für sein DooH-Netzwerk in der Alpenregion rund um Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

10. Tickets für DSS Europe erhältlich

Endlich ist es wieder soweit: Ab jetzt kann man sich die begehrten Tickets für den Digital Signage Summit Europe 2024 in München sichern. Sichern Sie sich auf der neuen Website Ihr Ticket und den Early-Bird-Discount!