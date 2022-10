Im September gab es auf invidis ein Thema, das alles in den Schatten gestellt hat: Es war die Ensikumav, die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung. Die Top 10 unserer Beiträge würde fast ausschließlich aus Artikeln über die Energieeinsparverordnung bestehen, daher haben wir eine Auswahl getroffen.

Die Top 10 invidis Stories aus dem September 2022:

1. Die Energieeinsparverordnung wird geändert

Zuerst waren es Gerüchte, dann konkretere Aussagen, bis es am 28. September offiziell war: Die Energieeinsparverordnung wurde geändert und Lichtwerbe-Verbot bis 16 Uhr gekippt. Nun gilt: Laufende DooH-Screens und Leuchtwerbeanlagen nur von 22 bis 6 Uhr untersagt.

Bis zu dieser Meldung war die invidis-Berichterstattung zu dem Thema wie im August intensiv. Unter anderem überzeugten wir uns bei einem Nachteinsatz, wie die erste Fassung der Ensikumav in München durchgesetzt wurde.

2. LG bringt LED in die Küche

Ein großes Thema auf invidis war im September die IFA 2022. Auf der Messe wurden einige Highlights gezeigt, doch für invidis-Leser war das große Highlight die integrierten LEDs von LG in der Küche: Mood-Up-Kühlgeräte bieten LED-Türpanelen und integrierte Lautsprecher. Die Küche wird zum Erlebnisraum mit wechselnden Farben.

Insgesamt war unsere IFA-Berichterstattung von großem Interesse.

3. HDE-Initiative: Türen zu, Geschäfte offen

Die Energiesparmaßnahmen haben nicht nur DooH getroffen, auch der Einzelhandel muss Maßnahmen umsetzen – zum Beispiel das Schließen der Türen, um die Wärme innen zu halten. Der Handelsverband Deutschland (HDE) startete eine Initiative, um die Kundenfrequenz trotz aller Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Die Kampagne „Türen zu, Geschäfte offen“ soll Kunden informieren, dass trotz geschlossener Türen der stationäre Einzelhandel nicht schließt, sondern nur Energie spart.

4. Die große Samsung Galaxy-Kampagne

Samsung hat es in die Top-10 geschafft – aber nicht mit einem Screen, sondern mit einem Smartphone. Die große Werbeaktion für das Galaxy Z Flip 4 begann mit einer spektakulären DooH-Aktion am New Yorker Times Square und am Piccadilly Circus in London. Hier warb auf den Screens die koreanische Boygroup BTS für das neue Handy.

5. Nachfrageeinbruch bei Digital Signage

Dass unter den vielen Krisen auch die Wirtschaft und somit die Digital Signage-Branche leiden wurde, war irgendwann klar. Somit senkte sich das Bestellvolumen im September deutlich. Ein Zeichen für die Herausforderungen, die auf unsere Industrie zukommen werden.

6. Aktivisten bekleben DooH-Stelen

In Großbritannien hat der Staat bisher noch keine Out-of-Home-Einschränkungen erlassen, aber Werbefrei-Aktivisten nuttzen die öffentliche Energiespardiskussion für ihr Anliegen. Der britische Aktivist Darren Cullen hatte Aufkleber entworfen, die Gleichgesinnte reihenweise auf DooH-Werbeträger von Clear Channel, JC Decaux & Co. klebten.

7. Keine Angst vorm Abschalten

Dass ein nächtliches Abschalten von Digital Signage-Anlagen oft sinnvoll wäre – nicht nur im DooH-Bereich –, ist aus Sicht des Energieverbrauchs unumstritten. Für viele Betreiber ist ein komplettes Herunterfahren jedoch noch ein Ding der Unmöglichkeit.

Welche pragmatischen Quick Fixes helfen und welche strukturellen Änderungen langfristig angestrebt werden sollten, fragte invidis im die Experten Nils Detje und Erik Elbert vom Green Signage-Vorreiter Sharp NEC Display Solutions Europe.

8. Google mischt in DooH mit

Dieser Beitrag war schon in den Top 10 des Augusts, hat aber invidis-Leser nachhaltig interessiert: Große Werbekunden können ab sofort über die Google Marketing Platform programmatisch weltweites DooH-Inventar buchen. Es wird noch spannend, welche Auswirkungen der Eintritt auf die Branche hat.

9. Rewe erweitert Retail Media

Rewe wird sein Retail-Media-Angebot weiter ausbauen. Das verkündete der Konzern auf der Rewe Retail Media Xperience 2022. Die digitalen Stelen am POS haben sich bewährt und werden nun erweitert: Bis Ende 2022 sollen rund 2.000 digitale Stelen in den Rewe-Märkten aktiv sein. Im kommenden Jahr sind zusätzliche 800 Stelen angepeilt.

10. Die DooH Creative Challenge 2022

Kreative DooH-Kampagnen: Das gefällt den Juroren der DooH Creative Challenge und den invidis-Lesern. Das IDOOH verlieh dieses Jahr wieder den Preis für herausragende Kampagnen im Bereich Digital-out-of-Home in verschiedenen Kategorien. Sowohl der Kunde als auch die verantwortlichen Kunden wurden geehrt.

Die Preisverleihung fand am 20. September 2022 im Rahmen der 2. IDOOH-Konferenz vor rund 120 Gästen in Düsseldorf statt.