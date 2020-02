+++

Samstag 07.02.20 | 15:00h

Hawaii Cocktails für #besteverISE

Maverick findet sein eigenes ISE Coronavirus-Rezept: Die Happy Hour am Hawaii Stand des Distributors beginnt nun schon Mittags. Schon während meiner Zeit in Afrika „mussten“ wir ausreichend Gin Tonic gegen Malaria trinken. :-).

Wer erfahren möchte wie und wo ein globaler Distributor wie TechData Maverick seine Rolle in der Digital Signage Wertschöpfungskette sieht, sollte den DSS Fireside Chat von Florian Rotberg mit Jon Sidwick nicht verpassen.

+++

Samstag 07.02.20 | 14:30h

ISE 2020: Ungewöhnliche Zeiten treiben unorthodoxe Blüten

Immer mehr Aussteller veröffentlichen Pressemitteilungen „Wir nehmen an der ISE teil“ um Gerüchten entgegenzusteuern. Andere – insbesondere chinesische Aussteller – verlegen ihren Messeauftritt in benachbarte Hotels in der Hoffnung das Stammkunden und wirklich interessierte Fachbesucher den Aufwand auf sich nehmen.

+++

Samstag 07.02.20 | 13:00h

ISE 2020: Trending #Yeswecome

Am Dienstag öffnet die ISE 2020 ihre Tore. Die globale Digital Signage Industrie kommt zur Weltleitmesse ein letztes Mal nach Amsterdam. Leider nicht die ganze Welt, wir werden dieses Jahr auf die meisten chinesischen Fachbesucher und Aussteller verzichten müssen. Aber Europa und Nordamerika werden stark vertreten sein und immer mehr bekennen sich öffentlich zum Besuch. Unter #yeswecome #ise soll die Branche Flagge zeigen. Anfang mach Marco B. aus H.

+++

Samstag 07.02.20 | 12:00h

Ob Virus Corona oder Sturm Sabine – die Digital Signage Trends des Jahres werden in der kommenden Woche auf der ISE gezeigt. Die Weltleitmesse der ProAV und Digital Signage Branche ist das jährliche Event für Technolgoie- und Produktlaunches. Unser Partner Futuresource gibt einen Technologieausblick auf die Trends 2020.

+++

Samstag 07.02.20 | 12:00h

Der Hauptanreisetag zur ISE – Montag 10.02. – soll äußerst stürmig werden. Häufig sind die Warnungen vor Unwetterlagen übertrieben, aber für Sonntag bis Dienstag bieten einige Verkehrsträger kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten.

Die Deutsche Bahn (DB) rät die Reise zu verschieben oder alternative Reisemethoden zu prüfen.

Wer mit dem Flugzeug kommt und auf KLM gebucht hat, kann seinen Flug kostenlos umbuchen.

Wir wünschen allen ISE-Ausstellern und Besuchern eine sichere Anreise.

+++

Samstag 07.02.20 | 09:00h

Stürmige Zeiten – Jetzt kommt auch noch Sabine

Als ob der Coronavirus nicht schon genug Unruhe in die ISE-Vorwoche bringt, kommt jetzt auch noch Sturm Sabine dazu. Die Wettermodelle sehen ein großes Unwetterpotential für den ISE Anreisetag Montag 10.02. vor. Einzelne orkanartige Böen um 110 km/h sind wahrscheinlich.

+++

Freitag 06.02.20 | 21:00h

Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Stunden über – die ISE-Veranstalter bringen Licht in das kommunikative Chaos. Die ISE findet natürlich in der kommende Woche moit 1250 Ausstellern statt. Viele chinesische Aussteller sowie LG, Iiyama und Midwich haben ihre Teilnahme abgesagt.

+++

Freitag 06.02.20 | 20:00h

Eine ISE ohne Lutz Kern und Andreas Stelly ist kaum vorstellbar. Aber der Mutterkonzern Midwich Group hat am Freitag kurzfristig die ISE Teilnahme abgesagt. Da blieb der deutschen Tochter in Hamburg keine andere Wahl als mitzuziehen. Ungewöhnliche Zeiten im Feburar 2020.

+++

Freitag 06.02.20 | 18:00h

Weitere ISE-Absage: Auch iiyama hat ihre ISE-Präsenz heute wegen Coronavirus kurzfristig abgesagt:

Sehr geehrte Partner und Kollegen, nachdem die WHO den Ausbruch des Coronavirus (2019-nCoV) als gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) deklariert, sieht sich iiyama International gezwungen, die Teilnahme an der ISE 2020 abzusagen. Zu diesem schweren Schritt haben wir uns im Hinblick auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Partner und Kunden entschlossen. Die Teilnahme zurückzuziehen ist uns nicht leichtgefallen, schließlich handelt es sich bei der Integrated Systems Europe um die impulsgebende Leitmesse für Digital Signage und AV. iiyama wird sich selbstverständlich zeitnah mit Partnern und Kunden in Verbindung setzen, um neue Termine zu vereinbaren. Wir sind der Ansicht, dass dies unter den gegebenen Umständen die vernünftigste Lösung ist und möchten Ihnen allen für ihre Unterstützung und Ihr Verständnis danken. Mit freundlichen Grüßen, Ihr IIYAMA Sales-Team +++

Freitag 06.02.20 | 11:30h

Nicht nur auf dem MWC in Barcelona sondern auch auf der ISE wird die „No Handshake Policy“ en vogue. Brightsign hat dafür extra Buttons produziert

+++

Freitag 06.02.20 | 09:00h

Auch der MWC in Barcelona hat mit Coronavirus und Absagen zu kämpfen. Mit 110.000 Besuchern – davon ein großer Anteil aus China – sucht am nach praktischen Lösungen u.a der „No handshake policy“. Artikel Spiegel Online

+++

Freitag 06.02.20 | 05:40h

Die weltweit Sorge – teilweise Panik – um die Verbreitung des Coronavirus unterscheidet sich stark von Land zu Land. In Südkorea bestimmt das Coronavirus die Schlagzeilen. Vielleicht auch eine Erklärung warum LG ihre ISE Teilnahme abgesagt hat.

+++

Freitag 06.02.20 | 05:30h

Guten Morgen Digital Signage Deutschland,

der Tag beginnt ganz ohne Hiobsbotschaften. Entgegen aller Gerüchte im Markt dreht sich die ISE-Welt weiter, mit der Ausnahme von LG gibt es bisher keine weiteren Absagen großer Aussteller. (Stand heute 5:30h). Die Messestände werden fleissig errichtet, der Duft des Pferdeturniers vom letzten Wochenende hat die Messehalle verlassen.

Zeit die letzten Vorbereitungen zu treffen, Koffer zu packen und nach Amsterdam zu reisen. Warum es sich lohnt haben wir hier kurz zusammengefasst:

+++

Donnerstag 06.02.20 | 20:00h

+++

Donnerstag 06.02.20 | 18:00h

+++

Donnerstag 06.02.20 | 15:00h

Negative Nachrichten finden allgemein mehr Resonanz als positive News. Zeit dem Positiven den notwendigen Platz einzuräumen:

+++

Donnerstag 06.02.20 | 12:00h

Update Samsung: Wir haben heute kurz mit Markus Korn (Director Displays / Samsung SEG) gesprochen. Stand heute plant Samsung Electronics Deutschland mit einem stark verkleinerten – aber immer noch niedrig zweistelligen – Rumpfteam an der ISE teilzunehmen. Man freut sich bei Samsung die Partner am ISE-Stand begrüßen zu können.

Partner-Veranstaltungen im Rahmenprogramm der ISE wurden allerdings aufgrund der Coronavirus-Krise abgesagt.

+++

Donnerstag 06.02.20 | 10:00h

LG hat nun auch offiziell ein Statement zur Absage der ISE veröffentlicht.

LG Electronics zieht Teilnahme an der ISE 2020 zurück LG Electronics (LG) sagt mit Bedauern die Teilnahme und Ausstellertätigkeit auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2020 in Amsterdam ab. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des Neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt hat. LG bedauert es sehr, diese schwierige Entscheidung derart kurzfristig treffen zu müssen – oberste Priorität hat jedoch die Sicherheit der Angestellten, Partner und Kunden. Die WHO rät zur Vermeidung enger zwischenmenschlicher Kontakte. Das Management von LG ist daher der Überzeugung, dass es in dieser Situation am verantwortungsvollsten ist, die Teilnahme an großen öffentlichen Veranstaltungen zu vermeiden, bis sich die Lage stabilisiert hat. Geplante Meetings und Gespräche werden neu terminiert und im kleineren Rahmen nachgeholt. LG Electronics weiß die langjährige Unterstützung seiner Geschäftspartner und Kunden zu schätzen und bittet um Verständnis für diese Entscheidung.

+++

Donnerstag 06.02.20 | 08:00h

Nun auch Samsung: reduziertes Programm und nur Kernteam auf der ISE. Samsung hat heute morgen die Partner informiert das der Konzern die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen bis auf Weiteres einschränkt. Die Messeteilnahme und der Stand von Samsung auf der ISE bleiben, allerdings werden Partnerveranstaltungen um die ISE herum abgesagt. Auch das Samsung Team vor Ort in Amsterdam wird auf ein Kernteam reduziert.

+++

Donnerstag 06.02.20 | 07:30h

Während die Digital Signage Welt sich auf die ISE vorbereitet – oder wegen Coronavirus spektakulär die eigene Präsenz zurückschraubt – dreht sich das M&A Karussell weiter. Allein drei Digital Signage Unternehmensübernahmen wurden innerhalb der letzten 24h bekanntgegeben.

AVI-SPL und Whitlock verschmelzen zu einem AV Integrator mit über 3.400 Mitarbeitern

Die AUO Display Tochter ComQi übernimmt den Bankenspezialisten und Rivalen JohnRyan

Der zweite große amerikanische AV Integrator neben AVI-SPL – Diversified übernimmt Sensory Technology

Drei Übernahmen in Nordamerika – zwei davon der beiden führenden Anbieter die den Integrationsmarkt grundsätzlich verändern werden. Größe zählt, insbesondere in Nordamerika aber zunehmend auch in Europa. Tickets gibt es mit invidis Rabatt für 175 EUR

Hintergründe zur Marktkonsolidierung gibt es auf der DSS ISE am 12.2. in Amsterdam.

+++

Donnerstag 06.02.20 | 08:00h

Update zur Absage von LG:

Wie invidis erfahren hat, werden europäischen LG Mitarbeiter auch nicht als Fachbesucher an der ISE teilnehmen. Wann und wo LG die für die ISE geplanten Produktpremieren dem Markt präsentieren wird, steht natürlich so kurz nach der Absage noch nicht fest.

+++

Donnerstag 06.02.20 | 05:30h

Der Countdown läuft – nicht nur für die ISE sondern auch für unsere DSS ISE am Mittwoch 12.02. im Okura Hotel (10 Minuten Fußweg vom RAI Messegelände). Die Zeiten waren noch sie spannend wie zur Zeit. Geopolitisch, Gesellschaftlich aber auch in der Branche selber werden viele Themen in Frage gestellt. Wir von invidis consulting haben die offenen Fragen aufgenommen, Themen anlysiert und mögliche Strategien entwickelt. Exklusiv in der Keynote auf der DSS ISE 2020 –

+++

Donnerstag 06.02.20 | 05:00h

Auch der chinesische LED-Anbieter Absen hat sich gestern wegen Coronovirus der ISE an seine Kunden gewandt. Absen setzt dabei sowohl auf Mitarbeiter aus der europäischen Organisation als auch auf Führungskräft von der chinesischen Zentrale.

An dieser Stelle möchte ich Sie über die Corona-Virusinfektion auf den neuesten Stand bringen: Die chinesische Regierung ergreift derzeit die stärksten Maßnahmen, und alles ist unter Kontrolle. Das Leben ist in den meisten Teilen Chinas bisher normal, nur einige wenige Städte wie Wuhan in der Provinz Hubei sind betroffen. Ich glaube, dass sich bald alles wieder normalisieren wird. Machen Sie sich also keine Sorgen; unser Tagesgeschäft wird wie gewohnt weitergeführt. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Das Team von Absen wird wie geplant weiterhin an unserem Stand 12-C50 in der RAI Amsterdam vertreten sein und vom 11. bis 14. Februar unsere neuesten Technologien zeigen. Neben unserem Führungsteam werden auch unser Verkaufsteam und unser technisches Team vor Ort sein, um Sie zu empfangen. Wir stehen auch für einige Geschäftsbesuche nach der ISE zur Verfügung. Getreu unseren Grundwerten: Ehrlichkeit, Dankbarkeit und Verantwortung verpflichtet sich Absen zu seiner CSR und stellt die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle. Wir stellen sicher, dass alle Absen-Mitarbeiter auf Geschäftsreisen im Ausland gesund sind. Und sie werden Runden und Runden von Gesundheitsinspektionen auf den Flughäfen und bei der Einwanderung bestehen, bevor sie in ein anderes Land einreisen. Also, es ist sicher, uns zu treffen! Wir freuen uns darauf, Sie zu treffen und unsere neuesten Produkte und Technologien mit Ihnen zu teilen!

+++

Donnerstag 06.02.20 | 05:00h

Die ISE-Organisation meldete sich heute Nacht mit einer offiziellen Stellungnahme zur Absage von LG und die allgemeinen Auswirkungen auf Besucherzahlen kommende Woche.

+++

Mittwoch 05.02.20 | 13:50h

+++

Mittwoch 05.02.20 | 11:30h

So schnell kann es leider gehen, heute Morgen sah es noch so aus ob LG auf der ISE ausstellen wird. Immerhin befindet sich der Messestand schon im Bau, Dutzende von Container mit Displays und LED lagern am Messegelände. Doch in der Zentrale hat man anders entschieden, auch zur Überraschung der LG-Teams in EMEA. Wie es weitergeht werden die nächsten Tage zeigen, LG plant sicherlich in dem kommenden Monaten ein Launch-Event für die verpassten ISE-Premieren. Erstmal bleibt nur der neue Showroom am europäischen HQ in Eschborn, um LG Produkte zu erleben.

