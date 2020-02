+++

Sonntag 02.02.20 | 09:45 h

invidis verbringt bereits das dritte Wochenende im Büro – ISE, DSS ISE und Euroshop stehen vor der Tür. Während wir Keynotes, Präsentationen, Dokumentationen erstellen läuft im Hintergrund Spotify und ab und zu ein Podcast. Eine Empfehlung ist der Podcast „Mein Gesicht gehört mir – Wo sind die Grenzen der Überwachung? Für Ermittler mag es ein Traum sein – für die Privatsphäre ist es der Tod. Die US-Firma Clearview AI hat massenhaft Bilder aus dem Netz gefischt und verkauft ihre Gesichtserkennungssoftware an Behörden und Firmen. Wie viel Überwachung wollen wir in Europa?“. Die Experten diskutieren Themen die auch immer wieder bei Retail Analytics und Sensoren in Digital Signage Projekten auftauchen.

Sonntag 02.02.20 | 05:45 h

Auch uns lässt die ISE und der Coronavirus nicht ruhig. Eine Analyse der Flugverbindungen zeigt das ein Großteil der Flüge von und nach China eingestellt wurden. Alle großen europäischen Carrier lassen für die kommenden Wochen, teilweise kommenden Monate den Verkehr nach China ruhen. Selbst die Golf-Carrier Qatar und Etihad verkehren nicht mehr nach China, einfach aus dem Grund das viele Länder keine Einreisen von Personen gestatten, die in den vergangenen 14 Tage sich in China aufgehalten haben.

Samstag 01.02.20 | 14:00 h

ISE Chef Mike Blackman spricht im Inavate-Interview Klartext. Nur Experten der nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden können die Risiken einschätzen. Die ISE folgt allen Anweisungen und ist im ständigen Austausch.

Aber auch das gehört zur Wahrheit – der ISE 2020 werden die chinesischen Aussteller und Fachbesucher fehlen. Die ISE erwartet das einige chinesische Aussteller ihre Teilnahme kurzfristig absagen werden. Zusätzliche Maßnahmen werden ergriffen das keine sichtbaren Lücken auf der Ausstellungsfläche entstehen.

Samstag 01.02.20 | 08:15 h

Das CEVA-Messelager in Amsterdam ist randvoll gefüllt. Seit Tagen werden Containerweise Digital Signage Produkte und anderes Messegut angeliefert. Wegen dem chinesischen Neujahrsfest dieses Jahr alles noch früher als sonst. Es kann also losgehen.

Am Montag beginnt der Aufbau in den Messehallen des RAI Amsterdam.

Freitag 31.01.20 | 20:00 h

Die Aufregung / Panik ist groß in der Öffentlichkeit zum Coronavirus. Einige angelsächsische AV und Digital Signage Autoren schüren die Panik. Gut zu lesen das es auch sinnvolle Stimmen da draußen gibt. Gary Kayye von raAVe

+++