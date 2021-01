Die Consumer Electronics Show (CES) fand vom 11. bis zum 14. Januar 2021 erstmals komplett digital statt. Hersteller wie LG, Samsung, Panasonic, Intel & Co zeigten im Messe-Stream aktuelle Techniktrends, spannende Produktneuheiten und innovative Technologien der Zukunft. invidis fasst einige der Highlights nochmal zusammen.

Die CES „home“ ist vorbei – Die diesjährige Technikmesse sendete vergangene Woche die Zukunftstechnologien digital als Livestream nach Hause, statt sie in bunten Messehallen in Las Vegas zu zeigen. Für die Branche kein Problem: Nach gut einem Jahr Pandemie haben die meisten Unternehmen Erfahrung mit dem inszenieren aufwendiger virtueller Präsentationen. Unter den vielen gezeigten Innovationen fanden sich auch diesmal wieder so einige für die Digital Signage-Branche interessante Displays, Gadgets und Technologien.

So stand bei vielen Herstellern hochauflösende LED-Technologie im Fokus: Sony präsentierte auf der CES beispielsweise zwei neue Serien CrystalLEDs vor. Die Displays eigenen sich etwa für Showrooms, Lobbys oder auch Installationen in industriellen Entwicklungsabteilungen. Parallel zur CES launchte Sony zudem seine Plattform „Square“, die neben den aktuellen Messeprodukten auch in Zukunft Informationen zu Produkten, Inhalten und Technologien aus der gesamten Sony Group bereithalten wird.

Display-Highlights zeigte auch Samsung mit einer neuen Generation seiner Neo QLED, die auf der hauseigenen Quantum Dot-Technologie und MiniLED als Backlight basieren. Zudem finden Samsungs MicroLED-Produkte als TV erstmals Einzug in private Haushalte. Zur CES 2021 trat das Unternehmen auch mit einem neuen Markenklang auf.

Panasonic stellte ein neues OLED-TV Flaggschiff vor und das neueste Modell seiner superschmalen VR-Brille, die bereits 2020 für Aufsehen sorgte. Wir fanden auch die Technologie interessant, die Panasonic für die Illuminarium Eventcenter bereitstellt und zum Teil extra dafür entwickelte. Die Illuminarium sollen Besucher mit moderner Projektionstechnologie im physischen Raum auf eine virtuelle Reise mitnehmen, etwa in die afrikanische Savanne.

Bei LG wurden unter anderem transparente OLED und auch ein neuer 4K-Heimkino-Projektor präsentiert. Highlights waren auch das erste auf Knopfdruck biegbare 48“-OLED Display mit integriertem Sound sowie das erste LCD-Display mit Mini-LED Backlight QNED in 86″. Zudem kündigte der Konzern an, künftig auch kleinere OLED-Displays anbieten zu wollen. Zur CES hatte LG bereits ein entsprechendes 42 Zoll-Panel im Messegepäck, künftig sollen auch Größen unter 30 Zoll folgen.

Prozessorhersteller Intel zeigte zur CES die 11. Generation seiner NUC Mini-PCs, die sich in der Pro Version etwa als Mediaplayer für Digital Signage eignen. Auch Sensortechnologie, die Touchdisplays kontaktlos steuerbar macht, hatte Intel im virtuellen Messegepäck.

Displayhersteller TCL beeindruckte dagegen mit MiniLED für ultraschlanke Displays und flexiblen OLED in verschiedenen Ausführungen für Smartphones und Tablets, mit denen sich bestimmt auch faszinierende AV-Installationen umsetzen lassen.

Natürlich gab es noch viel mehr Interessantes auf der Technikmesse, die sich auch auf invidis finden lassen. Einfach den Tag „CES 2021“ in unsere Suchfunktion eingeben und losstöbern. Folgend eine kleine Auswahl: