Jetzt geht’s los! Das erste WM-Wochenende steht an — inklusive dem Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curaçao. Grund genug, um nochmal einen Blick auf die Vorbereitungen der DooH- und Digital Signage-Branche zu werfen.

Zahlreiche Kampagnen, Tore & Highlights auf DooH-Screens, neue Signage-Netzwerke und mehr: Hier kommt die Artikel-Aufstellung von invidis mit natürlich 11 News zur Fußball-Weltmeisterschaft — und der 12. Mann darf auch nicht fehlen.

1. Premium Viewing von Cosm und Fox Sports

Dank einer Kooperation mit Fox Sports kann Cosm in drei US-amerikanischen Städten in seinen Shared-Reality-Venues WM-Spiele übertragen. Das Besondere: Die Leinwand zeigt dabei nicht die Fernsehbilder, sondern es wirkt für die Zuschauer so, als wären sie tatsächlich im Stadion. Möglich macht es ein Display mit 26 Metern Durchmesser und 12K Auflösung.

2. Hygh-Screen zeigt WM-Spiele

Der ikonische DooH-Screen im Center am Potsdamer Platz in Berlin zeigt WM-Spiele. Da es in diesem Jahr keine Fanmeile am Brandenburger Tor gibt, könnte sich der Screen von Anbieter Hygh zum echten Public Viewing Hotspot entwickeln. Die Übertragung des Auftaktspiels zwischen Mexiko und Südafrika war bereits gut besucht.

3. Ball-Ikonen auf The Sphere

Auf der Sphere in Las Vegas zeigte Adidas im Herbst 2025 den aktuellen WM-Ball Trionda. Die weltberühmte LED-Hülle zeigte der Ballsponsor zudem ikonische Balldesigns vergangener Turniere. Das Video lohnt sich immer noch!

4. DooH-Screens in Deutschland zeigen Tore (fast) live

Wie schon zur EM 2024 zeigen Telekom und Ströer die Tore der WM nahezu live auf mehr als 3.500 DooH-Screens im ganzen Land. Zwischen einem Treffer und der Ausspielung vergehen maximal drei Minuten. Zusätzlich gibt es Highlight-Clips zu sehen.

5. Weroad launcht WM-Kampage

Das Travel-Tech-Unternehmen nimmt mal wieder ein Großereignis zum Anlass für eine OoH-Kampagne. Dabei macht man sich etwas lustig über König Fußball — bringt er doch nur für 90 Minuten Glücksgefühle, während Reiseerlebnisse nachhaltig glücklich machen. invidis sagt: Traumreise oder Tor-Spektakel? Hauptsache Glücksmomente!

6. Ticketpreise triggern Turbinen

Ein heiß diskutiertes Thema zur WM waren die hohen Ticketpreise. Das nahm die kanadische Airline Air Transat zum Anlass, ihren Kunden einfach den Flug ins Teilnehmerland vorzuschlagen. In Echtzeit verglich man dabei auf DooH den Flugpreis ins jeweilige Land mit dem Ticketpreis für ein Spiel, bei dem das Team des Landes antritt. Die Seitenlinie verwandelte sich dabei in die Kondensstreifen des Flugzeugs.

7. Magenta-Müller feiert WM-Party

Thomas Müller ist bei der WM wieder am Start — zwar nur am Magenta-Mikrofon und bei der begleitenden Kampagne dazu, aber dabei sein ist ja bekanntlich alles! Mit einer groß angelegten Aktion warb die Telekom für ihren Streamingdienst, wo alle Spiele zu sehen sind.

8. Fan-Zone an OoH-Netzwerk angeschlossen

Outfront Media übernimmt die Werbeflächen der Unionen Station in Los Angeles. Mit dabei sind großformatige Digital-Netzwerke entlang der Strecken, die von dort abgehen. Die Unionen Station ist eine der Fan-Zones bei der Fußball-WM. Die erste Kampagnen spielen natürlich auch darauf an.

9. Footballco-Inhalte in Clear-Channel-Netzwerk

Der US-Außenwerber Clear Channel Outdoor geht zur Weltmeisterschaft eine Partnerschaft mit Fußballmedienanbieter Footballco ein. Im landesweiten Netzwerk gibt es daher auf DooH Live-Scores, Ergebnisse, Tabellen und Breaking News zu sehen.

10. Burger King liefert in Pizzaboxen aus

Die Fast-Food-Kette Burger King reklamiert seine Baby Burger zum Fußballsommer kurzerhand als Pizza. Wie? Na, indem man sie in Pizzakartons steckt — und fertig. Welche die beste Kulinarik zum Kick ist, bleibt Geschmackssache. Die Kampagne ist in jedem Fall gelungen.

11. Roadsign-Netz in LA geht an den Start

Im US-amerikanischen Inglewood geht zur WM 2026 ein neues Roadsign-Netzwerk an den Start. Dabei entstanden modulare Display-Pods entlang wichtiger Verkehrsachsen rund um das Sofi Stadium. Neben Werbung spielen die Screens wegen den zu erwartenden Besucherströme auch Verkehrshinweise, Routenempfehlungen und Notfallmeldungen aus.

Der 12. Mann: Die invidis-Mannschaftsaufstellung

Das große Fußballfest in Mexiko, USA und Kanada nimmt invidis zum Anlass, einen gefeierten Fußball-Artikel zur vergangenen Heim-EM als kleinen Zusatz wiederaufleben zu lassen. Damals stellten wir mit gelungenen DooH-Kampagnen eine gesamte Startelf zusammen — inklusive Beschreibung des fußballerischen Talents und invidis-Note.