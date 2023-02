+++ 02. Februar 2023 | 18.44 +++

Nach einer Pause in 2022 ist Distributor Kindermann wieder auf der ISE unter einem neuen Markenauftritt.

+++ 02. Februar 2023 | 14.50 +++

invidis hat bereits mit vielen großen Displayherstellern auf der ISE gesprochen. Unsere Berichte von Samsung, LG und PPDS sind bereits online; Sharp/NEC und Sony folgen.

+++ 02. Februar 2023 | 12.32 +++

Der DSS ISE ist in vollem Gange. Lesen Sie eine Zusammenfassung im morgigen invidis-Newsletter.

+++ 01. Februar 2023 | 08.38 +++

Kurz vor Beginn von Tag 2 der ISE weisen wir noch einmal auf die Veranstaltungen heute hin – vor allem auf den DSS ISE, der mit hochkarätigen Speakern besetzt ist.

+++ 01. Februar 2023 | 07.13+++

Vor dem Start des zweiten Messetages zieht invidis Bilanz. Wenig Besucher waren auf jeden Fall nicht da:

+++ 31. Januar 2023 | 17.39+++

Schöne Touchlösung bei Exact Solutions. Mehr dazu in Kürze auf invidis.de!

+++ 31. Januar 2023 | 12.29+++

Der König bei Panasonic

Seine königliche Hoheit Felipe VI. von Spanien durchschreitet soeben die Hallen der ISE. Auf seiner Tour mit Mike Blackman schaute er sich unter anderem die Projektionstechnik bei Panasonic an. invidis ist bei der Tour im Pressekorps dabei.

+++ 31. Januar 2023 | 10.00 +++

Die ISE ist offiziell eröffnet!

+++ 31. Januar 2023 | 08.31 +++

LG zeigt MicroLED

Beim Aufbau war man schon neugierig, was LG hinter dem schwarzen Vorhang versteckte. Nun ist es enthüllt: LG zeigt eine neue Magnit MicroLED-Wall. Nach den Angaben unter dem Screen geht der Pixelpitch bis auf 0,68 Millimeter hinunter. Mehr erfahren wir heute nachmittag auf dem LG-Stand.

+++ 31. Januar 2023 | 06.18 +++

invidis sagt Guten Morgen. Der Aufbau der ISE ist gestern abgeschlossen, heute geht es los. Und obwohl der Großteil der Techniker, des Standpersonals und der Messe-Organisation die Abläufe schon kennen, freuen wir uns trotzdem auf magische Momente – die wir sogar beim Aufbau schon beobachten können. Auf eine erfolgreiche ISE!

+++ 30. Januar 2023 | 23.18 +++

Bevor invidis gute Nacht sagt, wollen wir noch einmal daran erinnern, dass während der ISE unser Newsletter um 8 Uhr morgens, eine Stunde früher, erscheint. Bis morgen!

+++ 30. Januar 2023 | 21.55 +++

Sneak Peek bei Dynascan

Die Messe beginnt erst morgen, und wir haben schon den ersten Produktbericht direkt vom Showfloor online: Dynascans neue High-Brightness-Displays. Mehr Berichte dann natürlich ab dem 31. Januar!

+++ 30. Januar 2023 | 15.45 +++

Test im invidis-XR-Studio

Ab morgen wird live aus dem invidis-Studio gestreamt. Die Produktionsprofis von Mediapro testeten das Setup heute mit Florian Rotberg und Stefan Schieker.

+++ 30. Januar 2023 | 12.35 +++

Neuheiten oder besonders spektakuläre Installationen sollen teilweise erst am Eröffnungstag gezeigt werden. Installiert werden müssen die Lösungen aber trotzdem. Was tun? LG behilft sich mit einer großen Black Box. Was darin ist, werden wir natürlich gleich am Dienstag herausfinden.

+++ 30. Januar 2023 | 12.13 +++

Die Boxen mit den großen Überraschungen sind schon auf dem Messegelände …

+++ 30. Januar 2023 | 07.45 +++

Morgenstimmung auf der Gran Via. Heute ist der letzte Tag, bevor die ISE 2023 eröffnet. Die Aussteller stehen schon in den Startlöchern, und auch das invidis-Team ist schon unterwegs, um schon einmal Eindrücke, Stimmungen und O-Töne zu fassen.

+++ 29. Januar 2023 | 17.59 +++

invidis-Redakteure Antonia Hamberger und Balthasar Mayer zusammen um die Ereignisse des Tages für unsere Leser zusammenzufassen. Die ersten Stunden auf dem Messegelände sind immer besonders intensiv. Produkte sind noch wenige zu erkennen, viele Premieren sind von Tüchern verhüllt. Aber die Stimmung ist schon zu greifen – es scheint eine besonders dynamische ISE zu werden.

+++ 29. Januar 2023 | 17.57 h +++

Erster Rundgang durch Halle 3

In den Hallen herrscht noch wildes Gewusel, doch langsam nehmen die Stände Form an. Hier ein erster Einblick auf die größten Stände von Samsung, Epson, Sony und Co.

+++ 29. Januar 2023 | 17.29 h +++

+++ 29. Januar 2023 | 16.52 h +++

+++ 29. Januar 2023 | 10.45 h +++

Poolblick über die ISE

Für ein Sprung in den ungeheizten Rooftop-Pool ist es auf der diesjährigen Winter-ISE definitiv zu kalt. Die Morgentemperaturen lagen heute Morgen nur knapp über dem Gefrierpunkt, Mittags mit Sonne wird es allerdings zweistellig. Auf Poolparties müssen wir dieses Jahr aber verzichten.

+++ 29. Januar 2023 | 09.18 h +++

Kurz vor Abflug: Während eine kleine Vorhut schon in Barcelona weilt, kommt heute der Rest des invidis-Teams nach. In voller Mannschaftsstärke werden wir auf der ISE 2023 Interviews führen, Stände besichtigen und alle Besucherinnen und Besucher auf dem neuesten Stand halten. Also immer wieder in den Ticker schauen!

+++ 29. Januar 2023 | 07.34 h +++

Schon seit der Morgendämmerung sind die Gabelstapler und LKWs der ISE-Aufbauteams zu hören. In den Hotels rund um das Messegelände dominieren Warnwesten und Sicherheitshelme ohne die die Messehallen während des Ausbaus nicht betreten werden können. Es ist Build-up Time und Barcelona wacht nach einer kalten Nacht auf. Heute soll es wieder wärmer werden – 12 Grad und Sonne.

+++ 28. Januar 2023 | 09.04 h +++

ISE 2023: App und Showguide runterladen

Frei nach dem Motto „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen” hier eine kleine Erinnerung an alle ISE-Besucher und Aussteller. Ohne aktueller ISE 2023 App gibt es in diesem Jahr kein Zugang zur ISE. Außerdem ist der Showguide nun zum Download verfügbar – für alle die ihren ISE Besuch planen wollen.

+++ 27. Januar 2023 | 16.13 h +++

Einstimmen auf Digital Signage in Barcelona und Spanien

invidis ist mehrmals im Jahr in Barcelona und Spanien um sich mit Digital Signage Anbietern und Digital Signage Nutzern zu treffen. Zur Einstimmung auf die ISE – folgend unsere Videos und Interviews

+++ 27. Januar 2023 | 15.09 h +++

ISE Royal: König Felipe VI. kommt

Seit heute vormittag ist es offiziell: Am Dienstag wird Felipe, König von Spanien, die ISE beehren. Mehr dazu in der invidis-Meldung.

+++ 27. Januar 2023 | 13.29 h +++

Viele Neuheiten im Endspurt

Die Kommunikation zu Messeständen und neuen Produkten läuft bereits seit Wochen – wie Sie an unserer ISE-Vorschau sehen können. Nun kommen bei vielen Unternehmen auf den letzten Metern nochmal Updates: Produkte werden erst jetzt bestätigt, oder die Spannung wird noch einmal aufgebaut.

Zu den Unternehmen, die noch kurz vor ISE-Start neue Produkte angekündigt haben, gehört zum Beispiel Peerless-AV. Es soll sich um eine „Weltneuheit im Bereich der DV-LED-Montage“ handeln. invidis ist gespannt und hat natürlich schon einen Termin gebucht, um die Lösung kennenzulernen.

Kindermann wird neue Funktionen für Collaboration & Conferencing vorstellen, Clevertouch hat nun LED-Videowände im Programm, Sharp/NEC präsentiert unter anderem mit dem NEC PV800UL einen neuen Projektor. Zudem präsentiert Vivitek neben seinen Touch-Displays auch Non-Touch-Screens, während Gude neue Stromlösungen mitbringt. Außerdem hat Navori angekündigt, seinen QL Template Designer und Data Feed Manager upgedated zu haben und somit Kunden die Möglichkeit gibt, eigene Daten einfach zu integrieren.

Die invidis-Redaktion wird die gesamte Woche auf der ISE 2023 unterwegs sein, um neue Produkte und Trends zu erspüren – nicht nur bei den oben genannten. Bleiben Sie also dran und besuchen Sie regelmäßig die invidis-Website!

+++ 27. Januar 2023 | 08.40 h +++

Was gibt es in Barcelona noch zu sehen?

Natürlich ist die ISE 2023 für alle Digital Signage-Experten Grund genug, nach Barcelona zu kommen. Aber die Stadt hat noch viel mehr zu bieten. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl für die Zeit außerhalb der Messehallen zusammengestellt:

+++ 26. Januar 2023 | 17.17 h +++

Erste Bilder vom ISE-Aufbau

Die ISE 2023 startet nächsten Dienstag, aber die Aufbauarbeiten haben schon begonnen! Ein invidis-Leser versorgte uns mit den ersten Bildern. Die invidis-Redaktion ist ab Sonntag vor Ort. Wir freuen uns!

+++ 26. Januar 2023 | 15.26 h +++

ISE 2023: MicroLED, MiniLED – Hauptsache COB

Auf der ISE werden wieder eine Reihe neuer LED-Lösungen präsentiert, im Indoorbereich meistens im Ultrafine-Pixelpitch unter 2mm. Ob Samsung, Sony oder LG – die neusten Premium Indoor DV-LED basieren auf CoB (Chip-on-Board) im Vergleich zur Standard SMD-Technologie. Bezüglich der Kategorisierung herrscht leicht Verwirrung – auch weil die meisten Anbieter den Technologie-Unterschied gerne im Marketing ignorieren. Im Markt wird MicroLED als Synonym für COB-basierte LED-Lösungen genutzt und nicht zwischen Mini- (2-1mm) und Micro-LED (unter 1mm) unterschieden.

+++ 26. Januar 2023 | 14.04 h +++

Die Digital Art Gallery auf der ISE

In einer extra Galerie-Zone stellt die ISE 540 digitale Kunstwerke aus. Sie stammen von Künstlern wie Steve Winter, Gerd Ludwig und Teresa Llordés. Die Werke werden auf 36 Samsung-Displays in den Audio Demo Rooms der Halle 8.0 zu sehen sein.

Die Gallerie ist eine Zusammenarbeit der ISE mit der Streaming-Plattform Windowsight. Besucher sollen sehen, wie sich Kunst und Fotografie mit Displays in moderne Umgebungen integrieren lassen.

+++ 26. Januar 2023 | 13.29 h +++

ISE-App 2023 herunterladen!

Wer auf die ISE 2023 geht, sollte sich nicht nur, sondern muss sich die offizielle Show-App herunterladen. Nur mit ihr ist der Eintritt möglich. Natürlich gibt es viele weitere nützliche Features – mehr Details in der invidis-News.

+++ 26. Januar 2023 | 09.53 h +++

ISE 2023: Huddly präsentiert AI Multi-Camera

Der norwegische Collaboration-Kamera Spezialist Huddly zeigt auf der ISE die neuste Entwicklung des Hauses: eine AI-gesteuerte Multi-Camera Lösung. Das System konzentriert sich nicht wie üblich nur auf die Redner, sondern auch auf die Zuhörer und erfasst die nonverbalen Reaktionen und Antworten der im Raum anwesenden Teilnehmer. Dies stellt sicher, dass alle Teilnehmer Teil des Gesprächs sind – auch die weniger aktive – und sorgt so für eine bessere Erfahrung, bei der alle Gedanken und Perspektiven einbezogen werden.

Das weiterhin nur aus einer Kamera-bestehende System setzt dabei auf ein in der Kamera integrierte AI. Damit liefert das System weiterhin nur einen visuellen Stream, der auf jeder Kommunikationsplattform verwendet werden kann, einschließlich Google Meet, Microsoft Teams und Zoom.

+++ 26. Januar 2023 | 09.48 h +++

Sony präsentiert MicroLED

Auf der ISE 2023 wird Sony seine neuesten Crystal-LED-Produkte vorstellen. Damit erweitert der Hersteller sein MicroLED-Portfolio um zwei Serien mit 1,2 und 1,5 Millimeter Pixelpitch. Mehr dazu in der invidis-Meldung.

+++ 26. Januar 2023 | 07.56 h +++

Digitale Raumteiler für Projektteams

Sharp/NEC zeigt auf der ISE in Halle 3 flexible Raumteiler mit integrierten Collaboration Screens. Der schwedische Büromöbelanbieter Abstracta kombiniert Büromöbel mit Akustikelemente und Digital Signage. Integriert wurde das Mirosoft-zertifizierte NEC M551.

+++ 25. Januar 2023 | 15.35 h +++

Alles Digital Signage-Relevante zum Rahmenprogramm

Auch in diesem Jahr hat kann die ISE ein stattliches Rahmenprogramm aufweisen. Wir haben auf einer Microsite alle Events und Sonderflächen, die mit Digital Signage zu tun haben, zusammengefasst. Unser Tipp: Schauen Sie sich die XR-Studio von invidis in Halle 6 an!

+++ 25. Januar 2023 | 13.32 h +++

Neue Öffnungszeiten auf der ISE 2023

Die ISE 2023 hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Auf der diesjährigen Weltleitmesse für ProAV und Digital Signage öffnen die Messehallen um 10h und schließen um 18h. Auf Wunsch der Aussteller wurde die Öffnungszeit auf 18 Uhr begrenzt und nicht wie in Spanien üblich später in den Abend hinein. Am Freitag endet die ISE wie üblich bereits um 16h.

+++ 25. Januar 2023 | 13:25 h +++

Interaktion ohne Touch

Nicht nur für Gaming.Aktivitäten (Mike Blackman Racing Challenge) sondern insbesondere auch interaktive Digital Signage Touchpointkonzepte soll sich die neuste Generation der Ameria Plattform eigenen. Die Heidelberger zeigen auf ihrem Stand in Halle 6 neue Anwendungen die intutiv mit Gestensteuerung bedient werden können.

+++ 25. Januar 2023 | 13:20 h +++

Euro unter Palmen: Gemeinsame Währung für Südamerika geplant

Lateinamerika ist ein großes Thema auf der ISE in Barcelona. Deshalb werden die aktuelle Entwicklungen zwischen Kolumbien und Argentinien besonders beobachten.

Südamerika soll eine gemeinsame Währung bekommen, starten soll das Projekt mit den beiden größten Wirtschaftszonen des Kontinents: Brasilien und Argentinien. Auch ein Name steht schon für den Euro unter Palmen fest: Sur (Süden). Auch für die Digital Signage Branche wäre eine gemeinsame Währung für Südamerika eine große Entlastung. Bisher fakturieren die meisten Anbieter auf Basis des US-Dollars, dessen Wechselkurs stark gegen südamerikanische Währungen fluktuiert.

invidis hat zu Digital Signage Experten aus Lateinamerika zum Hintergrundgespräch in das Content Studio in Halle 6 eingeladen. Nicht verpassen – am ISE-Freitag um 13 Uhr.

+++ 25. Januar 2023 | 13:17 h +++

NTT DATA eröffnet 20.000 m² Hauptsitz in Barcelona

Immer mehr IT-Unternehmen und Kreativagenturen zieht es in die neue ISE-Heimat Barcelona. Der japanische IT-Dienstleisters NTT Data hat kurz vor der ISE seine neue spanisches Hauptverwaltung in der Mittelmeermetropole eröffnet.

Bis zu 4.000 IT-Experten ziehen in das Green Building. Auf der obersten Etage wurde auch ein großer Showroom und Business Center eingerichtet, mit Blick über die Stadt.

Die Stadt Barcelona und die von der Privatwirtschaft unterstützte Wirtschaftsansiedlungsinitiative Barcelona Partners sind sehr aktiv neue Unternehmen und Arbeitsplätze nach Barcelona und Katalonien zu bringen.

+++ 25. Januar 2023 | 13:00 h +++

Unser ISE-Ticker geht live!

Es ist soweit! Wir starten knapp eine Woche vor Beginn wieder unseren invidis Live-Ticker aus Barcelona. Hier werden wir Sie mehrmals am Tag auf dem Laufenden halten. Immer wieder reinschauen lohnt sich also!