Zum Jahresende präsentieren wir die meistgelesenen Stories auf invidis.de. Die populärsten Artikel sind kaum eine Überraschung – Corona, Corona-Lösungen und die ISE 2020. Zwei Stories fallen aus dem Rahmen – Sonnenlichttaugliche Displays (eine Story unseres ehemaligen Kollegen Oliver Schwede von 2015) und die Übernahme von NEC durch Sharp.

Die meistgelesenen News

Die populärsten Projekte des Jahres 2020 waren die innovativen Showrooms der Volvo-Tochter Polestar, McDonalds Konzepte gegen COVID19 und die riesige LED-Welle von Samsung im Herzen von Seoul. Ein Klassiker bleibt die Suche nach der größten LED-Wall der Welt (Burj Khalifa), aber auch das Project Mapping auf dem Matterhorn. Vier deutsche Projekte runden die Top 10 Liste des Jahres ab: Deutschlands größte LED Wand, das 24h Supermarktkonzept TYPY sowie das neue C&A Konzept in Berlin und der stationäre Touchpoint vom Online-Versender Best Secrets in Frankfurt.

Die populärsten Projektberichte

Nächste Woche präsentiert die invidis-Redaktion dann die wichtigsten Stories des Jahres.

Ersteinmal wünschen wir allen invidis-Lesern ein gesundes neues Jahr 2021. Wir freuen uns auf viele neue tägliche Begegnungen hier auf invidis.de.