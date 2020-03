+++

Donnerstag 12.03.20 | 08:15h

Während Digital Signage Veranstaltungen wohl bis Mai eine Ausnahme sein werden, fokussieren wir uns mit dem gemeinsamen ISE/invidis Team auf die kommende DSS Europe am 1-2 Juli 2020 in München.

Wir stellen gerade das Programm zusammen und sind für interessante Themenvorschläge noch offen. Auch die Datenerfassung beginnt in der kommenden Woche. Dieses Jahr werden wir neben Integratoren, Software und Displays auch wieder Mediaplayer erfassen. Zusätzlich erweitern wir das Ranking um weitere europäische Märkte.

Es lohnt sich an der Umfrage teilzunehmen und die Konferenz am 1-2 Juli zu besuchen. Jetzt schonmal den Kalender blocken.

Donnerstag 12.03.20 | 08:00h

Einreisesperre zur DSE: Für EU-Branchenvertreter wird die Teilnahme an der Digital Signage Expo (DSE) in Las Vegas Ende März nun unmöglich – US-Präsident Trump hat heute Nacht eine zunächst 30-tägige Einreisesperre für EU-Bürger verhängt. Somit ist die Einreise bis Ostern nicht möglich.

Donnerstag 12.03.20 | 07:00h

Sonniger Morgen in Österreich am Wiener Hauptbahnhof. Wir haben in den vergangenen zwei Tagen viele interessante digitale Startups aus der ganzen Welt kennengelernt und sind mal wieder begeistert, wie viele digitale Geschäftsideen rund um die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen entwickelt werden. In der Jurysitzung wurde heiß und leidenschaftlich diskutiert und es fiel schwer, nur einen Sieger auszuwählen. In unsicheren Zeiten ein wirklicher Lichtblick.

Mittwoch 11.03.20 | 20:00h

Wir haben uns in der Wiener Innenstadt umgeschaut und die Stimmung der Einzelhändler erforscht. Ein Bericht von der Handelsfront

Mittwoch 11.03.20 | 08:00h

Die LCD- zu OLED-Transformation trifft auf eine weitere Virus-Hürde: Um seine Fabrik in Vietnam für die neuen Produktionstechniken zu modernisieren müsste Samsung seine Experten und Ingeneure aus Südkorea einbringen. Allerdings untersagt Vietnam inzwischen die Einreise ohne Visum und stellt auch koreanische Einreisende mit Visum vorsorglich unter Quarantäne.

Mittwoch 11.03.20 | 06:00h

Für Verleiher von Medientechnik sind die Absagen der Messen weltweit ein Drama. Andere Dienstleister – insbesondere Videokonferenzanbieter und Videoproduzenten – können sich vor Nachfrage kaum retten. invidis berichtet über das zur zeit extrem schweirige Messegeschäft

Mittwoch 11.03.20 | 05:00h

Für alle, die es fast schon wieder vergessen haben – es fühlt sich aber auch an, als wären bereits Monate ins Land gezogen – ein Rückblick auf die ISE 2020.

